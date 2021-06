19 tone de fistic, recuperate de autorități. Hoțul a fost reținut

Conform BBC, autoritățile din California au reușit să rezolve cazul dispariției a 19 tone de fistic. Biroul șerifului din Tulare County a anunțat, sâmbătă, că a fost descoperită locația fisticului fituit: o remorcă de tractor într-o parcare auto.

Poliția a transmis că presupusul hoț de fistic, Alberto Montemayor, în vârstă de 34 de ani, plănuia deja să vândă captura. În trecut s-a mai auzit de astfel de furturi în regiune, fiindcă industria migdalelor este extrem de profitabilă.

Detectivii agricoli din regiune au colaborat cu alte două comitate pentru a-l găsi pe Montemayor, care lucrează pe post de tractorist. După spusele anchetatorilor, fisticul a fost mutat din sacii originali de 907 kilograme în pungi mai mici pentru a fi revândut. Toată marfa recuperată a fost dusă la proprietari.

Un labrador i-a salvat viața stăpânei sale, după ce a sărit în fața unui șarpe cu clopoței pregătit să o atace

Loialitatea unui câine nu se compară cu nimic - dovadă face și un labrador din California, SUA, care i-a salvat viața stăpânei sale imediat ce a observat un șarpe cu clopoței pregătit să o atace. Patrupedul a sărit în fața șarpelui, protejând-o astfel pe femeia care îl îngrijește.

Daily Star informează că femeia se afla în locuința sa, când un șarpe cu clopoței și-a făcut apariția pentru a o ataca. Câteva clipe mai târziu, patrupedul și-a împins stăpâna și a sărit el în fața șarpelui cu clopoței.

Femeia a povestit că 'nici nu am apucat să mă întorc. Marley (n.r. câinele) deja mă împinsese și s-a pus între mine și șarpe. Am simțit că mi se oprește inima. Primul meu gând a fost că îmi voi pierde prietenul. Am crezut că va muri.'