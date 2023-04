Ziua în care se produc cele mai multe accidente. Care este explicaţia. Titi Aur: Se amestecă două categorii de şoferi, apare şi oboseala, şi nervozitatea

Potrivit datelor puse la dispoziţie de Poliţia Română, cele mai multe accidente în anul 2022 s-au produs în ziua de vineri, respectiv 703, soldate cu decesul a 222 de persoane şi rănirea gravă a altor 551.

La polul opus se află ziua de miercuri, cu 568 accidente, soldate cu decesul a 201 persoane şi rănirea gravă a altor 426.

Ziua de joi se află pe primul loc din punct de vedere al mortalităţii, cu 243 de persoane decedate, în timp ce ziua de sâmbătă înregistrează cele mai scăzute valori, 167 de persoane decedate.

"Se amestecă două categorii de şoferi. Apar accidente din iniţiative corecte, de fapt"

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat în cadrul emisiunii DC Conducem, care este explicaţia din spatele acestor cifre.

"Vinerea este ziua cea mai aglomerată şi se amestecă două feluri de şoferi în această zi. Există şoferii profesionişti şi şoferii amatori. Noi am mai discutat, din punct de vedere al conducerii defensive şoferul profesionist nu este cel care are carte de muncă de conducător auto sau care are multe categorii pe permis, ci cel care circulă zi de zi.

Ce se întâmplă vinerea? Vinerea încep navetele mari, adică apar cei care pleacă înapoi în provincie din oraşele mari. Aceşti şoferi fac parte din categoria şoferilor profesionişti, pentru că fac săptămânal naveta. Această categorie de şoferi conduce şi după reguli de circulaţie, dar şi după instinct, după cum se merge pe şosea în ziua respectivă. Dacă toată lumea merge cu viteză, merg şi ei cu viteză. Sunt şi semiatenţi, tocmai pentru că fac asta zi de zi, săptămână de săptămână.

Ei se amestecă cu şoferii amatori, care vinerea, o dată la nu ştiu cât timp, pleacă undeva. La părinţii din provincie, la munte, la mare. Ei se urcă la volan mai rar. Culmea e că această categorie de şoferi conduce mai regulamentar decât prima categorie, de multe ori, dar ajung să îi încomodeze pe ceilalţi.

Dau un exemplu: avem o maşină care se încadrează să facă la stânga, pe o şosea normală, cu o bandă dus, o bandă întors. Din faţă vine o maşină. Cel care este mai începător sau conducător amator, consideră că maşina care vine din faţă este prea aproape pentru a face la stânga. Cel care vine din spatele lui şi este şofer profesionist, face mental asocierea că maşina aia care vine din faţă este suficient de departe ca cel încadrat pentru stânga să facă manevra. Şi nu frânează, pentru că instinctul lui îi spune că şoferul din faţa sa va face la stânga. Dar, surpriză, nu face asta. Cel din spate nu face o analiză, ci pur şi simplu conduce instinctiv, şi frânează brusc, îl surprinde poate şi pe cel din spatele lui şi apar astfel de accidente. Totul dintr-o iniţiativă corectă, de fapt. Cel care făcea la stânga a fost excesiv de atent, să spunem.

Faptul că vinerea se aglomerează şi se adună cele două categorii de şoferi duce la astfel de cifre. Mai mult, apare şi oboseala şi nervozitatea. Vinerea este ziua în care navetiştii, după o săptămână de lucru, vor să ajungă mai repede acasă, să se relaxeze. Aşa se explică că vinerea devine ziua cea mai periculoasă, şi nu doar în 2022, ci de prin 2008, de când facem şi noi analize", a declarat Titi Aur pentru DC NEWS.

