Zelenski trage un semnal de alarmă. Mobilizare suspectă la Minsk: Rusia pregătește trupe în Belarus, o ofensivă împotriva NATO nu este exclusă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a tras un semnal de alarmă în legătură cu o posibilă agresiune rusă planificată pentru vara acestui an, care ar putea fi mascată sub forma unor exerciții comune organizate împreună cu Belarus. Avertismentul a fost lansat marți, în timpul intervenției sale la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, desfășurat la Varșovia, și a fost citat de publicația The Kyiv Independent.

„Uitați-vă la Belarus — în această vară, Rusia pregătește ceva acolo sub pretextul unor exerciții militare. Așa încep de obicei noile sale atacuri”, a declarat liderul ucrainean, sugerând că desfășurările de trupe din vecinătatea nordică ar putea ascunde intenții ofensive.

În același discurs, Zelenski a ridicat semne de întrebare asupra destinației unui posibil atac: „Unde de data asta? Nu știu. Ucraina? Lituania? Polonia? Doamne ferește! Dar trebuie să fim cu toții pregătiți. Toate instituțiile noastre sunt deschise cooperării”.

"Cred că se pregătește de război împotriva țărilor NATO"

În această vară, Belarus urmează să găzduiască exercițiile militare Zapad 2025 alături de armata rusă, o etapă dintr-o serie de manevre strategice organizate o dată la doi ani, încă din 2009. Exercițiul precedent, Zapad-2021, a inclus peste 200.000 de militari și a fost urmat, câteva luni mai târziu, de declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Deși Minsk nu a participat direct la invazia rusă, a permis desfășurarea de trupe și armament rusesc pe teritoriul său. Poziția geografică a Belarusului — care împarte frontiere cu Ucraina, Polonia, Lituania, Letonia și Rusia — o transformă într-un nod strategic important, aflat între spațiul NATO și Federația Rusă.

Comandantul forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a vorbit anterior despre pericolul ca exercițiile Zapad să fie folosite ca paravan pentru concentrări ofensive. „Toate exercițiile au un scop. Iar unul dintre aceste obiective este crearea sub acoperire a unor grupuri de trupe ofensive”, a spus Sîrski pe 9 aprilie.

El a explicat că, sub masca acestor manevre, pot fi dislocate rapid trupe în zone sensibile, fără a atrage imediat atenția. „Vizibilitatea exercițiilor este cea mai acceptabilă modalitate de a reloca, redistribui trupele, concentrarea lor într-o anumită direcție și crearea unui grup de trupe.”

Zelenski a reiterat în numeroase rânduri că amenințarea rusă ar putea depăși granițele Ucrainei. Într-o luare de poziție din 14 februarie, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, el a avertizat că Vladimir Putin ar putea mobiliza până la 150.000 de soldați, cei mai mulți urmând să fie desfășurați în Belarus, ceea ce ar putea indica pregătiri pentru noi ofensive împotriva unor state membre NATO.

„Pe baza tuturor informațiilor pe care le-am adunat din surse de informații și din alte surse, cred că se pregătește de război împotriva țărilor NATO anul viitor (2026)”, a spus atunci Zelenski, adăugând însă că nu există o certitudine absolută.

Rusia amenință Polonia și Țările Baltice că sunt gata de acțiune: „Vom lovi primii”

Șeful Serviciului de Spionaj Extern al Rusiei (SVR), Serghei Narîșkin, a lansat un nou avertisment la adresa Occidentului, declarând că Rusia și Belarus sunt pregătite să răspundă „proactiv” în fața unei „escaladări europene” în jurul conflictului din Ucraina. Declarația a fost făcută luna aceasta și preluată de agenția de stat RIA Novosti, într-un context tot mai tensionat pe flancul estic al NATO.

Narîșkin a subliniat că, în eventualitatea unui atac asupra Rusiei sau Belarusului, Moscova va riposta împotriva NATO „în ansamblul său”. Cu toate acestea, avertismentul a inclus o mențiune specială: Polonia și statele baltice – Estonia, Letonia și Lituania – vor fi primele care vor suporta consecințele unei astfel de escaladări.

„Răspunsul va fi unul devastator și nu va întârzia. Polonia și statele baltice vor suferi primele lovituri,” a declarat Narîșkin, potrivit RIA, fără a oferi detalii despre natura acestui răspuns sau despre eventuale planuri militare concrete. Vezi toată știrea aici!

