Zelenski, precizări despre luptele din regiunea rusă Kursk

„Unităţile noastre continuă operaţiunile defensive active în regiunile (ruse) Kursk şi Belgorod”, a scris Zelenski într-o postare pe X. El a adăugat că luptele continuă în apropiere de Pokrovsk şi Kramatorsk, în estul Ucrainei.



Sâmbătă, armata rusă a afirmat că regiunea Kursk a fost „complet eliberată”.

Ea a indicat că şeful Statului Major general, Valeri Gherasimov, i-a raportat preşedintelui Vladimir Putin că toate unităţile ucrainene prezente în regiunea Kursk au fost înfrânte şi că doar soldaţi ucraineni izolaţi mai „încearcă să se ascundă”.



În prezent nu este posibil să se ofere o imagine exactă şi independentă a situaţiei în regiune, menţionează dpa.



Sâmbătă, Statul Major ucrainean a respins de asemenea afirmaţiile Rusiei despre Kursk, numindu-le o „operaţiune de propagandă”. Luptele continuau nu numai în unele părţi din regiunea Kursk, dar şi în regiunea rusă vecină Belgorod, potrivit Statului Major ucrainean.

Președintele rus Vladimir Putin „probabil nu vrea să oprească războiul” în Ucraina și „mă duce cu vorba”, a scris sâmbătă președintele american Donald Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social, într-un mesaj în care a amenințat Rusia cu noi sancțiuni, relatează AFP.



Mesajul lui Trump este critic mai întâi la adresa predecesorilor săi la Casa Albă, respectiv Joe Biden și Barack Obama, și la adresa jurnaliștilor americani ce îi critică un plan de pace pe care l-a propus pentru încheierea războiului ruso-ucrainean.



„Orice înțelegere aș face în legătură cu Rusia/Ucraina, oricât de bună ar fi, chiar dacă este cel mai bun acord încheiat vreodată, eșuatul New York Times va vorbi rău despre el”, a scris Trump la începutul mesajului său.



„Peter Baker, redactorul foarte părtinitor și lipsit de talent al The Times, a urmat cerințele editorului său și a scris că Ucraina ar trebui să recupereze teritoriul, inclusiv, presupun, Crimeea, și alte cereri ridicole, pentru a opri cea mai rea vărsare de sânge de la al Doilea Război Mondial. Oare de ce acest reporter superficial nu spune că Obama a fost cel care a făcut posibil ca Rusia să fure Crimeea de la Ucraina fără să tragă niciun foc de armă”, a mai scris președintele american.



„Acesta este războiul lui Joe Biden Somnorosul, nu al meu. A fost un fraier din prima zi și (războiul n.red) nu ar fi trebuit să se întâmple și nici nu s-ar fi întâmplat dacă aș fi fost președinte în acel moment. Eu doar încerc să curăț mizeria lăsată de Obama și Biden, și ce mizerie este”, a continuat Trump, după care s-a referit la președintele rus Vladimir Putin.



„Acestea fiind spuse, nu există niciun motiv pentru ca Putin să tragă cu rachete în zone civile (...) Aceasta mă face să mă gândesc că probabil nu vrea să oprească războiul, ci doar mă duce cu vorba, și trebuie tratat diferit cu el, prin „Sancțiuni Secundare” sau „Bancare”?, a încheiat Trump mesajul, postat în ziua când a avut la Roma o scurtă întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja funeraliilor Papei Francisc.



Mai devreme sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis că Putin i-a spus emisarului președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, în timpul întâlnirii lor care a avut loc vineri la Kremlin, că este pregătit să negocieze încheierea conflictului din Ucraina „fără nicio condiție prealabilă”.



O propunere de plan de pace avansată de Trump prevede în principal încetarea permanentă a focului, recunoașterea de către SUA a peninsulei Crimeea ca fiind de jure parte a Rusiei și recunoașterea de facto a controlului rusesc asupra celorlalte teritorii ucrainene ocupate, cu excepția zonelor din regiunea Harkov, excluderea aderării Ucrainei la NATO (nu și pe cea a aderării la UE), ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei, trecerea sub control american a centralei nucleare Zaporojie și garanții de securitate pentru Ucraina oferite de state voluntare, în principal europene.



Într-o contrapropunere transmisă Washingtonului, Ucraina și aliații săi europeni cer amânarea discuțiilor despre teritorii până la încheierea unui armistițiu - fără a recunoaște controlul rusesc asupra vreunui teritoriu ucrainean -, amânarea de asemenea a ridicării sancțiunilor împotriva Rusiei, garanții sporite de securitate pentru Ucraina și despăgubirea acesteia de către Rusia pentru daunele provocate de război.



Tema Crimeei a devenit în mod special un nou subiect de tensiune între Ucraina și SUA, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins categoric oficializarea controlului rus asupra acestei peninsule, provocând o reacție virulentă din partea lui Trump, care l-a avertizat că „poate avea pacea, sau poate lupta încă trei ani înainte să piardă toată țara”.

