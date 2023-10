Zelenski exprimă recunoștință față de Biden pentru sprijinul crucial oferit Ucrainei - VIDEO

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a mulţumit joi la telefon omologului său american, Joe Biden, pentru "sprijinul vital" acordat ţării sale de Statele Unite, salutând în special livrarea rachetelor cu rază lungă de acţiune ATACMS dorite de Kiev.



"Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul vital şi durabil al Statelor Unite în lupta sa pentru libertate şi împotriva agresiunii ruse", a declarat Volodimir Zelenski pe reţeaua socială X (fostă Twitter) în urma unei conversaţii telefonice cu preşedintele Biden.

During our call, President Biden sent a strong message of US support for Ukraine—for as long as it takes to prevail.



I am grateful to Mr. President, both parties of the US Congress, and the entire American people for their powerful assistance and leadership.



