Zelenski avertizează că Rusia va încerca să distrugă sistemul electric - VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat vineri că Rusia va încerca în această iarnă să "distrugă" sistemul electric al ţării sale, aşa cum a făcut anul trecut, când a intensificat bombardamentele masive asupra infrastructurilor esenţiale.

"În această iarnă, teroriştii ruşi vor încerca din nou să ne distrugă sistemul electric", a declarat Zelenski în mesajul său zilnic difuzat pe reţelele sociale, adăugând că oficialii ucraineni sunt "pe deplin conştienţi de pericol".



El a adăugat că ucrainenii se pregătesc pentru "protecţia instalaţiilor de producere şi furnizare de energie electrică şi termică, refacerea a tot ceea ce a fost avariat de atacuri".



"Este foarte important să câştigăm în această iarnă, să depăşim toate dificultăţile şi să asigurăm protecţia poporului nostru", a insistat Zelenski.

