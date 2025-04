Zelenski acuză Rusia că încearcă „să înșele” SUA. Ucraina nu acceptă armistițiul temporar propus de Putin

Kremlinul a propus un armistițiu temporar, în perioada 8 mai - 10 mai, pentru a coincide cu celebrarea „Zilei Victoriei” a Rusiei, care marchează 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și înfrângerea naziștilor. Rusia a îndemnat Ucraina să urmeze exemplul, avertizând că forțele sale vor răspunde dacă vor fi atacate în timpul acestui armistițiu unilateral.

Volodimir Zelenski a răspuns, luni seara, pe contul său de X, spunând că Rusia încearcă „să înșele” Statele Unite ale Americii, în contextul acestei propuneri.

„Noi, în Ucraina, nu am dorit nici măcar o secundă acest război. Pe 11 martie, am răspuns pozitiv la propunerea americană pentru un armistițiu complet. Am făcut propria propunere Rusiei – bilateral – de a opri loviturile cel puțin asupra țintelor civile. De asemenea, am propus ca armistițiul de Paște să fie extins și să dureze 30 de zile.

Rusia a respins constant toate acestea și continuă să manipuleze lumea, încercând să înșele Statele Unite. Acum, din nou, există o încercare de manipulare: dintr-un motiv, toată lumea ar trebui să aștepte până pe 8 mai înainte de a opri focul – doar pentru a-i oferi lui Putin liniște pentru parada sa”, a scris Zelenski pe contul său de X.

Zelenski solicită un armistițiu de cel puțin 30 de zile

În schimb, Zelenski a propus un armistițiu imediat, complet și necondiționat, de cel puțin 30 de zile, pentru a asigura crea premisele unei „diplomații reale”.

„Noi prețuim viețile oamenilor, nu paradele. De aceea considerăm – și lumea consideră – că nu există niciun motiv să așteptăm până pe 8 mai. Armistițiul nu trebuie să fie doar pentru câteva zile, doar pentru a reveni la omoruri ulterior. Trebuie să fie imediat, complet și necondiționat – cel puțin pentru 30 de zile pentru a asigura securitatea și garanțiile. Aceasta este fundația care ar putea duce la o diplomatie reală.

Reafirmăm această propunere. Propunerea americană rămâne, de asemenea, pe masă. Rusia știe exact ce trebuie să facă și cum să răspundă: să oprească cu adevărat focul”, a mai transmis președintele ucrainean.

