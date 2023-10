Zelenski a vorbit cu Erdogan despre planul de pace pentru Ucraina

Conform Reuters, cei doi lideri au discutat despre formula în care se poate ajunge la pace în Ucraina, despre securitatea alimentară în contextul problemelor legate de exportul grânelor ucrainene, dar şi despre situaţia din Orientul Mijlociu, acolo unde Israelul şi extremiştii Hamas au un conflict militar de două săptămâni.

"Am discutat despre următoarea rundă de negocieri despre formula de pace, negocieri care vor avea loc în Malta şi la care va participa şi Turcia, cu vocea şi poziţia sa autoritară. Am discutat de asemenea despre situaţia din Orientul Mijlociu şi am căzut de acord asupra nevoii de a asigura protecţia civililor şi de a respecta legile umanitare", a scris Volodimir Zelenski pe Telegram.

