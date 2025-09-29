Zeci de pensionări în rândul magistraților. Nicușor Dan a semnat decretele

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 29 septembrie, un număr de 26 de decrete prin care mai mulți judecători și procurori din țară au fost eliberați din funcție prin pensionare.

Măsurile vizează instanțe și parchete din mai multe județe, cu date de pensionare cuprinse între 1 octombrie și 15 decembrie 2025.

Lista magistraților eliberați prin pensionare

Istrate Marcian-Marius - judecător - Curtea de Apel Galați - pensionare Zară Raluca-Elena - judecător - Curtea de Apel Galați - pensionare Amzu Dorina-Eugenia - judecător - Judecătoria Constanța - pensionare Arhip Alina-Ramona - judecător - Tribunalul Bacău - pensionare Marica Anca-Petruța - judecător - Tribunalul Bistrița-Năsăud - pensionare Pleșca Cristina - judecător - Tribunalul Suceava - pensionare Matache Daniela - judecător - Tribunalul Vrancea - pensionare Axenta Marcel - judecător - Judecătoria Baia Mare - pensionare Goșa Constantin-Cătălin - judecător - Judecătoria Craiova - pensionare Coadă Aurora - judecător - Tribunalul Constanța - pensionare Dehelean Laura-Maria - judecător - Curtea de Apel Alba-Iulia - pensionare Voiculescu Anca-Magda - judecător - Curtea de Apel București - pensionare Popescu Lucian-Dumitru - judecător - Judecătoria Sectorului 4 București - pensionare Puha Cristina-Diana - judecător - Curtea de Apel Suceava - pensionare Jurcă Bogdan-Radu - judecător - Tribunalul Harghita - pensionare Ogrean Virgil-Ioan - judecător - Tribunalul Mureș - pensionare Costescu Stică-Constantin - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru - pensionare Stanciu Eugen-Mădălin - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești - pensionare Sandu Marioara - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara - pensionare Dinu Viorica-Cleopatra - procuror - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița - pensionare Anghel Cristian - procuror - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București - pensionare Pencea Ștefăniță-Mugurel - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova - pensionare Mihăilă Aurelian Constantin - procuror - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești - pensionare Măciucă-Prodan Dorina - procuror - Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj - pensionare Deaconu Giluela - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina - pensionare Szots Lehel-Barna - judecător - Curtea de Apel Târgu Mureș - pensionare

*Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Bărbieru Ionel la Tribunalul Suceava - demisie, la data de 23 octombrie 2025.

Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, 24 septembrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.