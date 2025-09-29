Zeci de pensionări în rândul magistraților. Nicușor Dan a semnat decretele

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni o serie de decrete prin care mai mulți judecători și procurori din întreaga țară au fost eliberați din funcție prin pensionare.
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 29 septembrie, un număr de 26 de decrete prin care mai mulți judecători și procurori din țară au fost eliberați din funcție prin pensionare.
Măsurile vizează instanțe și parchete din mai multe județe, cu date de pensionare cuprinse între 1 octombrie și 15 decembrie 2025.
Istrate Marcian-Marius - judecător - Curtea de Apel Galați - pensionare
Zară Raluca-Elena - judecător - Curtea de Apel Galați - pensionare
Amzu Dorina-Eugenia - judecător - Judecătoria Constanța - pensionare
Arhip Alina-Ramona - judecător - Tribunalul Bacău - pensionare
Marica Anca-Petruța - judecător - Tribunalul Bistrița-Năsăud - pensionare
Pleșca Cristina - judecător - Tribunalul Suceava - pensionare
Matache Daniela - judecător - Tribunalul Vrancea - pensionare
Axenta Marcel - judecător - Judecătoria Baia Mare - pensionare
Goșa Constantin-Cătălin - judecător - Judecătoria Craiova - pensionare
Coadă Aurora - judecător - Tribunalul Constanța - pensionare
Dehelean Laura-Maria - judecător - Curtea de Apel Alba-Iulia - pensionare
Voiculescu Anca-Magda - judecător - Curtea de Apel București - pensionare
Popescu Lucian-Dumitru - judecător - Judecătoria Sectorului 4 București - pensionare
Puha Cristina-Diana - judecător - Curtea de Apel Suceava - pensionare
Jurcă Bogdan-Radu - judecător - Tribunalul Harghita - pensionare
Ogrean Virgil-Ioan - judecător - Tribunalul Mureș - pensionare
Costescu Stică-Constantin - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru - pensionare
Stanciu Eugen-Mădălin - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești - pensionare
Sandu Marioara - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara - pensionare
Dinu Viorica-Cleopatra - procuror - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița - pensionare
Anghel Cristian - procuror - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București - pensionare
Pencea Ștefăniță-Mugurel - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova - pensionare
Mihăilă Aurelian Constantin - procuror - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești - pensionare
Măciucă-Prodan Dorina - procuror - Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj - pensionare
Deaconu Giluela - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina - pensionare
Szots Lehel-Barna - judecător - Curtea de Apel Târgu Mureș - pensionare
*Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Bărbieru Ionel la Tribunalul Suceava - demisie, la data de 23 octombrie 2025.
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, 24 septembrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.
de Roxana Neagu