€ 5.0783
|
$ 4.3338
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 20:29 29 Sep 2025 | Data publicării: 20:29 29 Sep 2025

Zeci de pensionări în rândul magistraților. Nicușor Dan a semnat decretele
Autor: Iulia Horovei

nicusor-dan_17502600 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni o serie de decrete prin care mai mulți judecători și procurori din întreaga țară au fost eliberați din funcție prin pensionare.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 29 septembrie, un număr de 26 de decrete prin care mai mulți judecători și procurori din țară au fost eliberați din funcție prin pensionare.

Măsurile vizează instanțe și parchete din mai multe județe, cu date de pensionare cuprinse între 1 octombrie și 15 decembrie 2025.

Lista magistraților eliberați prin pensionare

  1. Istrate Marcian-Marius - judecător - Curtea de Apel Galați - pensionare

  2. Zară Raluca-Elena - judecător - Curtea de Apel Galați - pensionare

  3. Amzu Dorina-Eugenia - judecător - Judecătoria Constanța - pensionare

  4. Arhip Alina-Ramona - judecător - Tribunalul Bacău - pensionare

  5. Marica Anca-Petruța - judecător - Tribunalul Bistrița-Năsăud - pensionare

  6. Pleșca Cristina - judecător - Tribunalul Suceava - pensionare

  7. Matache Daniela - judecător - Tribunalul Vrancea - pensionare

  8. Axenta Marcel - judecător - Judecătoria Baia Mare - pensionare

  9. Goșa Constantin-Cătălin - judecător - Judecătoria Craiova - pensionare

  10. Coadă Aurora - judecător - Tribunalul Constanța - pensionare

  11. Dehelean Laura-Maria - judecător - Curtea de Apel Alba-Iulia - pensionare

  12. Voiculescu Anca-Magda - judecător - Curtea de Apel București - pensionare

  13. Popescu Lucian-Dumitru - judecător - Judecătoria Sectorului 4 București - pensionare

  14. Puha Cristina-Diana - judecător - Curtea de Apel Suceava - pensionare

  15. Jurcă Bogdan-Radu - judecător - Tribunalul Harghita - pensionare

  16. Ogrean Virgil-Ioan - judecător - Tribunalul Mureș - pensionare

  17. Costescu Stică-Constantin - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru - pensionare

  18. Stanciu Eugen-Mădălin - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești - pensionare

  19. Sandu Marioara - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara - pensionare

  20. Dinu Viorica-Cleopatra - procuror - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița - pensionare

  21. Anghel Cristian - procuror - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București - pensionare

  22. Pencea Ștefăniță-Mugurel - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova - pensionare

  23. Mihăilă Aurelian Constantin - procuror - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești - pensionare

  24. Măciucă-Prodan Dorina - procuror - Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj - pensionare

  25. Deaconu Giluela - procuror - Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina - pensionare

  26. Szots Lehel-Barna - judecător - Curtea de Apel Târgu Mureș - pensionare

*Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Bărbieru Ionel la Tribunalul Suceava - demisie, la data de 23 octombrie 2025.

Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, 24 septembrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ccr
legea pensiilor de serviciu ale magistratilor
pensii speciale
magistrati
judecatori
procurori
curtea constitutionala
curtea constitutionala a romaniei
nicusor dan
decrete
pensionare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Zeci de pensionări în rândul magistraților. Nicușor Dan a semnat decretele
Publicat acum 13 minute
Acuzații zguduitoare de maltratare a unor copii la un centru al SOS Satele Copiilor. S-a deschis o anchetă
Publicat acum 26 minute
"Robbie Williams îi prinde pe corupți". Doi funcționari bulgari demiși și reținuți după ce au cerut mită de la echipa artistului
Publicat acum 36 minute
Donald Trump impune taxe și pe filme
Publicat acum 45 minute
Dreptul la a doua opinie medicală, GRATUIT. Modificare din Senat pentru toți românii asigurați la stat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 30 minute
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Publicat acum 22 ore si 41 minute
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close