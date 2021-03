Vremea în weekend 13-14 martie. Elena Mateescu, ANM, prognoza meteo pentru sâmbătă și duminică

Vremea în weekend. Temperaturi ridicate și precipitații sâmbătă și duminică - Prognoza meteo de la ANM

”Sfârșitul acestei săptămâni va avea, din punct de vedere termic, valori în creștere, pentru că deja, în partea de vest a țării, înregistrăm 13 grade Celsius și acest lucru va fi semnificativ și pentru ziua de mâine și duminică, când vom avea chiar valori mai ridicate, până la 15-16, chiar 17 grade Celsius în zonele extracarpatice, dar vorbim și de o instabilitate atmosferică, care va aduce în special precipitații sub formă de ploi, mai ales în partea de sud-vest, centru a țării pentru ziua de sâmbătă, iar pentru duminică în vest, centru și nord. Vor fi ninsori predominant la munte în continuare, iar săptămâna viitoare înregistrăm o scădere în ceea ce privește regimul de temperaturi și în continuare, doar în sudul Dobrogei și sud-estul Munteniei să mai avem valori de 14-15 grade Celsius, dar cu precipitații predominante, în special, așa cum am menționat, în estul, sudul și centrul țării, sub formă de ploaie și ninsori în Transilvania, dar și în zona montană. Săptămâna întreagă, de altfel, va fi caracterizată în general de valori termice ușor mai coborâte în toată țara. Cele mai mari abateri negative sunt de altfel semnificative, în special în partea de vest și în zona montană aferentă. Acest semnal pare să fie elementul caracteristic până la sfârșitul primei luni din această primăvară”, a anunțat directorul general al ANM, Elena Mateescu, la B1 TV.