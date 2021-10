Vrabete (Holograf) a avut Covid-19: Acum am ajuns acasă complet vindecat. Sistemul medical funcționează

"Am trecut prin Covid. Am cerut la 112 o evaluare, am fost preluat rapid şi dus la Spitalul Floreasca unde, cu eficienţa şi seriozitate, am fost investigat prin EKG, CT, analize de sânge şi chiar consult medical personal. Menţionez că nu am avut nicio intervenţie sau recomandare din partea nimănui. După un timp relativ îndelungat, dar logic în desfăşurarea lucrurilor, am fost dus la Spitalul Matei Balş pentru definitivarea schemei de tratament. În aceeaşi noapte am fost repartizat la Spitalul Nicolae Malaxa, unde am rămas următoarele 9 zile pentru tratament. Mulţumesc doamnelor, domnişoarelor şi domnilor doctori, asistente şi infirmiere care s-au îngrijit cu absolută dedicaţie, cu înţelegere şi pricepere, fără măcar umbra vreunei condiţionări, şi, repet, fără a avea vreo intervenţie din partea cuiva. Nu au existat favoritisme, au fost doar proceduri respectate cu remarcabilă înţelegere. Acum am ajuns acasă complet vindecat şi vreau să spun că sistemul medical românesc funcţionează, în parametrii pe care îi are, dar este eficient, curat şi disciplinat. Sper să fie cât mai multe locuri asemenea", a scris Iulian Vrăbete pe Facebook.

BILANȚ COVID 11 octombrie 2021

Până ieri, 11 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.365.788 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.945 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.177.704 pacienți au fost declarați vindecați. Au fost înregistrate 9.148 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 183 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Până ieri, 39.629 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat

În intervalul 10.10.2021 (10:00) – 11.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 209 decese (96 bărbați și 113 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 209 decese, 5 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 la categoria de vârstă 40-49 ani, 26 la categoria de vârstă 50-59 ani, 53 la categoria de vârstă 60-69 ani, 68 la categoria de vârstă 70-79 ani și 50 la categoria de vârstă peste 80 ani.

192 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 17 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități. Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 209 decese. Din totalul de 209 pacienți decedați, 193 erau nevaccinați și 16 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 54 și 84 de ani. 14 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar 2 nu au avut comorbidități declarate.