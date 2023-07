„Vor ca oamenii să moară de foame”. Care a fost scopul atacurilor rusești de la granița cu România? /video

Atacurile, folosind drone furnizate de Iran, vin după retragerea Rusiei, luna aceasta, din acordul de pe Marea Neagră, care a permis Ucrainei să-și exporte cereale, dar și în urma amenințărilor din partea Moscovei și Kievului, care au anunțat că vor viza transportatorii civili care vizitează porturile.

Oficialii ucraineni au declarat că 15 drone Shahed-136 au fost lansate împotriva depozitelor de la Dunăre, peste noapte, iar șase persoane au fost rănite luni, scrie The Guardian.

#Russia attack on #Reni early morning with Shahed drones. At 200 meters from #????????Romania territory.



