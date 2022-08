Volodimir Zelenskyi cere discuții directe cu Xi Jinping: Aș vrea foarte mult ca China să-și revizuiască atitudinea față de Federația Rusă

Zelenskyy a declarat pentru South China Morning Post (SCMP), într-un interviu publicat joi, că a cerut o conversație cu președintele chinez de când a început invazia rusă a Ucrainei în februarie, dar aceasta încă nu a avut loc.

„Aș vrea să vorbesc direct. Am avut o conversație cu președintele Xi Jinping, care a avut loc în urmă cu un an. De la începutul agresiunii pe scară largă din 24 februarie, am cerut oficial o conversație, dar nu am avut nicio conversație cu China, deși cred că ar fi de ajutor. China, cel mai important aliat al Rusiei, nu a condamnat încă ceea ce președintele rus Vladimir Putin a numit o ”operație militară specială” în Ucraina, despre care el spune că are ca scop ”denazificarea” și demilitarizarea țării. Conflictul de șase luni a ucis cel puțin 5.327 de civili în Ucraina și a forțat aproximativ 12 milioane de oameni să părăsească casele lor. De asemenea, luptele au împiedicat cerealele să părăsească țara, care este cunoscută drept „coșul de pâine a lumii”, agravând penuria de alimente și provocând creșteri ale prețurilor pe tot globul”, a declarat Zelensky pentru un ziar din Hong Kong, potrivit Al Jazeera.

Zelensky și aliații săi occidentali au numit invazia Rusiei un război de agresiune, dar Beijingul spune că Moscova a fost provocată să atace, inclusiv din cauza extinderii NATO în Europa.

Poziția lui Xi

Xi și-a exprimat anterior îngrijorarea cu privire la conflictul din Ucraina în timpul unui summit din iunie, spunând că ”a tras un semnal de alarmă pentru umanitate”. Totuși, nu a dat nicio indicație despre cum să pună capăt luptei.

La începutul lunii, el a vorbit și cu Putin, un lider pe care l-a numit anterior cel mai bun prieten al său, și a reafirmat sprijinul Chinei pentru ”suveranitatea și securitatea Rusiei”.

Xi a spus că ”toate părțile ar trebui să facă eforturi pentru o soluționare adecvată a crizei din Ucraina într-o manieră responsabilă”, potrivit presei de stat , și că China va ”continua să-și joace rolul cuvenit” în acest scop.

Poziția lui Zelenzky

Zelensky a spus SCMP că înțelege că China dorește să mențină o atitudine ”echilibrată” față de război, dar a subliniat că conflictul a început cu ceea ce el a numit invazia neprovocată de către Rusia a teritoriului suveran ucrainean.

”Rușii sunt invadatorii... acesta este un război pe teritoriul nostru, au venit să invadeze. China, ca țară mare și puternică, ar putea să coboare și să pună Federația Rusă într-un anumit loc”, a spus Zelenskyy.

”Desigur, aș vrea foarte mult ca China să-și revizuiască atitudinea față de Federația Rusă”, a mai adăugat președintele Zelensky.

De asemenea, el a cerut Chinei să acționeze în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, unde este unul dintre cei cinci membri care au drept de veto, pentru a menține normele internaționale.

