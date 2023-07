Vladimir Putin i-a dăruit omologului său din Zimbabwe un elicopter prezidențial

Președintele Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, se numără printre cei care participă la summitul Rusia-Africa, care este privit ca un test al sprijinului oferit lui Putin după invazia sa în Ucraina.

„Excelența Sa președintele Putin i-a oferit Excelenței Sale președintelui Emmerson Dambudzo Mnangagwa un elicopter prezidențial”, a scris Ministerul Informației din Zimbabwe pe Twitter.

Fotografiile îl înfățișează pe Mnangagwa coborând treptele aeronavei și stând în interiorul cabinei, în fața unei mese cu pahare de vin alb și un bol cu fructe.

„Această pasăre va împodobi în curând cerul nostru”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nick Mangwana, pe Twitter.

Rusia a încercat să consolideze legăturile diplomatice și de securitate cu Africa.

Mnangagwa, în vârstă de 80 de ani, care caută să fie reales în ceea ce analiștii prevăd că va fi un scrutin tensionat luna viitoare, a dat vina pe problemele economice grave ale țării sale pe seama sancțiunilor americane și europene.

„Victimele sancțiunilor trebuie să coopereze”, a spus Mnangagwa stând în fața elicopterului, într-un videoclip publicat de Ministerul Informației.

Joi, Putin a enumerat Zimbabwe printre cele șase țări africane sărace care vor primi cereale gratuite din Rusia, după ce Kremlinul s-a retras dintr-un acord care permite exporturilor de cereale ucrainene să ajungă pe piețele globale prin Marea Neagră, potrivit Trtafrika.com.

