Vladimir Putin, derutat și incoerent în timpul unui discurs - Video

Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins într-un moment de confuzie. Liderul de la Kremlin a început să vorbească în timpul unei videoconferințe cu principalii producători ruși de drone incoerent și fără sens, pentru câteva secunde. Se pare că nimeni nu a înțeles ce a vrut să spună, de fapt, președintele rus.

"Ele sunt de înțeles. Neclar, da, și apropo și de înțeles, am vrut să spun. Neclar de depășit, dar și asta e clar", a spus, incoerent, Vladimir Putin.

Nu este clar despre ce voia, de fapt, să vorbească liderul de la Kremlin, dar Anton Gerashchenko, consilier al Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, se întreabă pe Twitter: "Discută Putin despre obiectivele "operațiunii militare speciale"?".

"They are understandable. It's not understandable... Yes, by the way, it's understandable."



Is Putin discussing the goals of "special military operation"? pic.twitter.com/1ei4n8nOl7