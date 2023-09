"Vladimir Putin, atât de disperat, încât îi cere ajutorul lui Kim Jong Un". General american: Va genera multă atenție

Planurile pentru negocierile privind armele dintre Rusia și Coreea de Nord arată cât de disperat după ajutor este președintele rus Vladimir Putin, a declarat generalul american în retragere Mark Hertling, scrie Insider.

The New York Times a raportat luni că Kim Jong Un plănuiește să călătorească în Rusia la sfârșitul acestei luni pentru a discuta despre furnizarea de arme Rusiei. Raportul The Times, care a citat mai mulți oficiali anonimi din SUA, a adăugat că Kim căuta provizii de hrană pentru Coreea de Nord.

"Doi lideri disperați"

Hertling a vorbit luni cu Jim Acosta de la CNN și a spus că întâlnirea Kim-Putin va fi o uniune între "doi lideri disperați ai celor mai cunoscute state paria din lume".



"Acest lucru va genera multă atenție. Arată că domnul Putin caută ajutor", a spus Hertling, care anterior a servit ca general comandant al Armatei SUA în Europa.

Rusia a suferit pierderi semnificative de personal și resurse militare de când a invadat Ucraina în februarie 2022. Oficialii americani au estimat luna trecută că numărul victimelor Rusiei se apropiau de 300.000, dintre care până la 120.000 erau morți și până la 180.000 erau răniți.



În mai, site-ul de informații cu sursă deschisă Oryx a declarat că armata rusă a pierdut cel puțin două treimi din tancurile sale de la începutul războiului.

"Acest lucru nu va schimba strategic rezultatul luptei din Ucraina"

Generalul în retragere James „Spider” Marks, care a vorbit cu CNN alături de Hertling, a declarat că armele Coreei de Nord sunt puțin probabil să schimbe valul războiului pentru Rusia.

"Arme suplimentare din Coreea de Nord pentru Rusia? Nu este deloc surprinzător. Au același tip de sisteme de calibru, deci este un plus imediat, dar din nou, acest lucru nu va schimba strategic rezultatul luptei din Ucraina", a declarat Marks pentru CNN.



Ministerul de Externe al Rusiei nu a răspuns imediat solicitării transmise de jurnaliști privind un comentariu pe margine acestui subiect.

