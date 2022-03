Vladimir Putin a dispărut brusc. Chirieac: Cine s-a gândit la acest lucru a fost genial - video

Bogdan Chirieac a comentat acest subiect, în direct, la Realitatea Plus. Întrebat de ce crede că Vladimir Putin a fost întrerupt chiar în plină propagandă, ce spune această manifestare de pe stadion, analistul politic a spus că este vorba despre un semnal foarte puternic.

„Eu cred că Occidentul a vrut să dea un semnal. Sau Dumnezeu, nu știu cine a dat semnalul, că nu pot să spun cine a tăiat curentul acolo, semnalul fiind că Vladimir Putin este din alte vremuri, că nu controlează nimic, că nu este puternic. Acesta este mesajul. Când toată lumea stătea acolo să-l vadă pe Vladimir Putin defilând pe scenă în fața zeci de mii de ruși, s-a tăiat curentul. Ce înseamnă acest lucru? Că este un nimic. De fapt nu controlează nimic și totul este o prostie. Mesajul acesta, adică tăierea transmisiei, este foarte puternic. Cine s-a gândit la acest lucru a fost genial”, a spus Bogdan Chirieac, analist politic, la Realitatea Plus.

Vladimir Putin a ținut un discurs în fața celor 100 000 de ruși aduși pe stadion, transmis în direct la posturile de televiziune ale Kremlinului. Însă, către final, difuzarea discursului a fost întreruptă brusc și înlocuită cu muzică.

VIDEO

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s