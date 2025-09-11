VIRAL: Igor Dodon, "făcut zob" de un influencer moldovean, LIVE pe TikTok: "Mi-a fost rușine când ați fost președinte" / "De ce deodată sari cu sapa?" - VIDEO

Igor Dodon, fostul președinte prorus al Republicii Moldova, a fost "luat la mișto" de un TikToker moldovean, după ce socialistul a intrat într-un LIVE cu acesta.

Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova și președinte al Partidului Socialiștilor, s-a făcut de râs pe TikTok după ce a intrat într-un LIVE cu un influencer cunoscut peste Prut. Deși probabil socialistul se aștepta la o altă reacție din partea TikTok-erului, s-a trezit cu replici acide din partea acestuia și a fost luat constant peste picior de către bărbat. Astfel, deși Dodon a vrut să facă spectacol, a ajuns să fie ținta spectacolului. Nu a reușit să facă față atacurilor ironice lansate de influencer și nici a părut să aibă cuvintele la el.

Deși atunci când a intrat într-un LIVE cu Manoli Grigore, Igor Dodon părea destul de binedispus, zâmbetul i-a picat în doar câteva secunde pentru că din start influencerul i-a mărturisit că prima oară când i-a fost rușine că este din Republica Moldova a fost atunci când socialistul a fost președintele țării. Oamenii au înregistrat fragmente din discuția dintre cei doi, iar videclipurile au ajuns virale pe TikTok.

"Dumneavoastră oricum ați fost președintele țării, dar prima dată când mie mi-a fost rușine că sunt din Moldova a fost atunci când ați fost dvs președinte", i-a spus bărbatul.

Dodon a părut surprins de replica influencerului, semn că se aștepta la o altă relație, și i-a răspuns scurt în limba rusă: "Bîvaet" (traducere: se mai întâmplă).

Dar discuția nu s-a terminat aici. Dodon a continuat să stea în transmisiunea LIVE cu TikTok-erul, iar la un moment dat a început să se "îngroape" singur.

Vorbind despre alegerile care vor avea loc în Republia Moldova la sfârșitul lunii septembrie, Dodon zice la un moment dat: "Poate se duc galbenii aceștia odată", făcând referire la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), partid care se află acum la guvernare și din care provine Maia Sandu, actualul președinte al Republicii Moldova.

"Și cine să vină? Socialiștii", îl întreabă revoltat influencerul.

"Nu numaidecât socialiștii. La noi sunt și oameni normali. De ce deodată sari cu sapa", răspunde Dodon.

Și asta nu este tot. La un moment dat Dodon s-a autoinvitat la o un cappuccino, dar TikTok-erul l-a luat din nou la mișto.

"Hai să ne vedem cumva și să discutăm așa informal. Voi intra la voi dacă ai spus că faceți cafea. Eu cafea nu beau, nu am băut niciodată în viață, dar până la urmă am început să servesc cappuccino. M-a învățat cineva", i-a spus Dodon influencerului.

"Cappuccino e pentru fete", i-a spus moldoveanul.

"Uite ca se începe, vezi cum ești...", a zis Dodon.

"Cappuccino e pentru femei cu gânduri europene", i-a spus influencerul, făcând referire la Maia Sandu, actualul președinte al Republicii Moldova care a făcut ca aderarea la UE să devină oficial „obiectivul strategic” al țării. Dodon fiind prorus și anti-UE.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News