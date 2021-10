Viorica Clejani dă cărțile pe față. Drama trăită anul acesta. ”Să fie foarte clar pentru toată lumea”

Viorica de la Clejani a vorbit recent despre un moment dramatic din viața ei. Artista a susținut ”La Măruță” că după moartea tatălui său în aprilie anul acesta a suferit foarte mult și că îi este aproape imposibil să mai cânte o melodie care îi aduce aminte de acesta, scrie romaniatv.net.

“Nu s-a dus când trebuia sa spital, pentru că a zis că e pandemia, și a murit”, a spus Viorica.

Nu a murit de COVID-19

Mai mult, Viorica de la Clejani a făcut clarificări după ce în spațiul public s-a zvonit că tatăl ei ar fi murit de COVID-19.

”Să fie foarte clar pentru toată lumea, tatăl meu nu a murit de Covid-19. Tatăl meu a murit de cancer. Ar fi putut trăi, dar din spaima pe care ați băgat-o în lume, mediatizând atât de mult acest virus, a stat acasă și nu a fost să se trateze. Că poate s-ar fi putut salva. Și, bineînțeles, că nici în spital nu te primesc decât dacă te internează de Covid-19. Spitalele sunt pline de pacienți internați cu Covid-19. Nu mai moare nimeni de alte boli, decât de acest virus”, a fost mesajul artistei, relatează ProTV.

An greu pentru Viorica și Ioniță de la Clejani

A fost un an greu pentru cei doi artiști după ce Viorica a făcut o formă gravă de îmbolnăvire cu Covid-19.

”De la sfârșitul lunii august ea a avut anumite simptome, pe care le-a tratat ca pe o răceală obișnuită. Înainte de spitalizare tușea și tușea cam tare. Trei zile înainte de spitalizare se simțea foarte, foarte rău. Am chemat o ambulanță iar doctorul a tratat-o de pneumonie, iar după trei zile de la tratament se simțea și mai rău. Am luat-o cu forța și am mers la o clinică să i se facă o radiografie pulmonară. Pneumonia de la Covid se tratează altfel. Cât am stat trei ore la intrare la Matei Balș, am văzut cinci oameni morți transportați în saci”, a declarat Ioniță de la Clejani într-o altă emisiune televizată la ProTV.

Viorica de la Clejani a fost externată din spital la sfârșitul lunii septembrie, după ce a fost bolnavă de Covid-19. Anunțul a venit pe o rețea de socializare.

”Doamne, îți mulțumesc din suflet că m-ai adus acasă lângă familia mea și lângă cățeii mei, la căsuța mea…Off, tare bine e să fii sănătos! Iubiți-vă! Respectați-vă! Fiți fericiți, că într-o secundă vă duceți… când nici nu vă gândiți. Cel mai urât lucru este să fii o legumă la pat. Urăsc lucrul ăsta. Să avem sănătate cu toții că vin vremuri grele!”, a susținut Viorica de la Clejani.