Violeta, fiica Andreei Marin, RUPE tăcerea despre Ștefan Bănică Jr. Ce relație au cei doi: Tata nu vorbește foarte mult

Ștefan Bănică Jr. a împlinit 54 de ani pe 18 octombrie, dar abia acum s-a aflat ce cadou special a primit din partea copiilor săi mai mari, Radu Ștefan și Violeta.

Dezvăluirea a fost făcută de Violeta, fiica pe care Ștefan Bănică o are cu Andreea Marin. Ea a spus că s-a gândit alături de fratele ei, Radu Ștefan să-i facă artistului un cadou special.

Este vorba despre o filmare în care cei doi tineri s-au distrat.

"A fost ziua tatălui meu. De ziua lui, a venit fratele meu să mă ia și i-am făcut un timelapse, m-am gândit la ceva mai modern, mai ales pentru că nu prea am apucat să ies. Am filmat practic de ziua lui excursia noastră de la mine de acasă până am ajuns la el. Am cumpărat multe chestii pe care nu le-am mâncat, apoi am fost să luăm o altă mâncare, am fost și la o benzinărie. A fost un video foarte rapid și ne vezi râzând, cumpărând și mi se pare că a fost un cadou drăguț, ceva ce nu a mai primit până acum.

Relația mea cu tata este foarte bună. Îi iubesc pe amândoi, normal, de la cer până la pământ. Tata nu vorbește foarte mult, doar că sunt chestiile alea mici pe care nu le spui neapărat, dar le arăți prin gesturi, care contează foarte mult la el și îmi place asta la el și la mine la fel. Pe frati-miu îl ador! E idolul meu, e persoana mea preferată și sunt foarte mândră de el", a povestit Violeta pentru Exclusiv VIP, de la Prima TV.

Radu Ștefan Bănică are 19 ani și este fiul lui Ștefan Bănică din relația cu Camelia Constantinescu. Tânărul i-a călcat pe urme tatălui său, iar acum este student la UNATC, secția Actorie.

Ce spune Radu Ștefan despre relația pe care o are cu tatăl său

Tânărul a spus că îi poartă un respect deosebit părintelui său și că deși există momente în care simte presiunea numelui său de familie, care are o rezonanță importantă în România, Radu Ștefan Bănică a spus că rămâne recunoscător că s-a născut într-o familie de artiști.

"E o onoare pentru mine, sunt recunoscător și muncesc ca să îi fac mândri pe părinții mei. Cel mai important sfat mi l-a dat și mama, mi l-a dat și tata: să stau în banca mea, să nu fiu o formă fără conținut și să mă distrez", a declarat Radu Ștefan Bănică la Antena Stars.

"E o mândrie, pentru mine, să port acest nume celebru, dar, în același timp, reprezintă și o mare responsabilitate. Cu siguranță, o să am de muncit de trei ori mai mult, dar asta nu mă va opri să urmez aceeași carieră ca tatăl și ca bunicul meu.

Nu este ușor să fii fiul lui Ștefan Bănică și mulți nu realizează faptul acesta. De mic a trebuit să știu să mă comport și să mă cenzurez în anumite situații. Nu pot să fac lucruri pe care prietenii mei le fac, nu pot să merg întotdeauna în locuri în care prietenii mei merg, iar mulți dintre foștii profesori și colegi nu mi-au făcut viața ușoară în școală tocmai pentru că port acest nume", a declarat Radu Ștefan Bănică, pentru viva.ro.