"Viktor Orban își consolidează rolul ăsta și am ascultat cu multă atenție interviul pe care i l-a dat lui Tucker Carlson, care este vedeta numărul unu a Americii acum, pentru că cel mai slab talk-show al lui are 3 milioane de telespectatori, deci aia e audiența minimă pe care o are Tucker Carlson. Ne dăm seama că asta e ceva imens, adică un rating de 3% mai mare sau de minimum 3% în America este foarte, foarte influent. Putem să-l asimilăm, sigur, la proporții diferite dacă am lua cu ceea ce face Ciutacu, chiar și Gâdea.

Deci ăsta este Tucker Carlson și i-a dat un interviu deplasându-se la Budapesta. Adică Tucker Carlson și-a luat câteva zile, s-a dus la Budapesta, a filmat pe străzile Budapestei, s-a întâlnit cu toată lumea, a stat mult cu Vicktor Orban și apoi finalul a fost un interviu într-o bibliotecă foarte frumoasă, veche, biblioteca lui Viktor Orban de la Guvern, unde el citește și citește în fiecare vineri.

Cum ar fi vineri, el în fiecare vineri merge la birou, dar citește, nu are întâlniri. Vicktor Orban asta face de vreo șapte, opt ani. Și în acel decor cu cărțile pe fundal, i-a dat un interviu în care am numit eu asta: "a prezentat o lecție de diplomație a interesului național", de la cap la coadă, ceea ce nu e puțin lucru, pentru că a făcut-o sofisticat, a făcut-o ca un om cu carte, nu cu satârul cum a făcut-o Donald Trump, a făcut-o ca un om echilibrat, explicând diferențele specifice între Ungaria și Europa Occidentală, între grupul de la Visegrad, care are o acțiune identitară puternică, combinând toate astea cu succesul economic cu această diplomație", a declarat Cozmin Gușă, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea "Deferiți Mass-Media".

Care e secretul, în opinia lui Viktor Orban

"Adică: Noi ne-am pus pe hartă, suntem, existăm. Suntem solidari, avem fel de fel de intenții, ar trebui să se țină cont de noi.

Ăsta e secretul, zice Orban, pentru care și China, și Rusia, și SUA țin cont de noi. (...) O lecție ce merită văzută și cu asta el se pune în această postură pe care o tot căutau președinții României de la Emil Constantinescu încoace. În postura de a emite, cu relevanță regională, are și o tribună asigurată prin bunăvoința Poloniei și în numele Cehiei și al Slovaciei, ceea ce nu e puțin lucru.

Eu cred că vorbim despre un personaj care cel puțin în următoarele luni ale acestui an, dacă nu și în anul 2022, va ține scena.

De ieri, el este și o mare vedetă, odată cu difuzarea acestui interviu și bineînțeles că e o lecție și pentru ceilalți lideri europeni", a completat Cozmin Gușă.

Viktor Orban - Joe Biden. De unde a pornit conflictul dintre ei

Primul-ministru maghiar Viktor Orban, o voce proeminentă de dreapta în Europa Centrală, i-a dat replicat, cu această ocazie, președintelui SUA, Joe Biden, pentru remarca sa asupra campaniei care l-a grupat pe lider cu oameni puternici autocrați precum președintele bielorus Alexander Lukashenko și coreeanul Kim Jong Un.

În 2020, Joe Biden l-a acuzat pe președintele de atunci, Donald Trump, că se împotmolește cu "toți tâlharii din lume":

"Vedeți ce se întâmplă din Belarus prin Polonia și Ungaria și ascensiunea regimurilor totalitare în lume. Actualul nostru președinte sprijină toți tâlharii din lume", a spus atunci Joe Biden.

Acum, premierul maghiar i-a spus lui Carlson că Biden are „cunoștințe limitate” despre țara sa și, prin urmare, nu poate înțelege problemele la îndemână atunci când face astfel de observații.



"Cineva care nu vorbește limba noastră are cunoștințe foarte limitate despre Ungaria, chiar și în ultimele câteva decenii din viața noastră, neînțelegând că are, evident, o astfel de opinie. Știi, este de la sine, este o insultă personală pentru toți ungurii", a spus el.

"Acesta este motivul pentru care ne critică"

Orban a vorbit despre problema politică mai largă, în care politicienii de stânga precum Biden nu pot înțelege o ideologie alternativă naționalistă sau conservatoare, numind Ungaria o ”poveste de succes”.

"Liberalii occidentali nu pot accepta că, în cadrul civilizației occidentale, există o alternativă națională conservatoare, care are mai mult succes în viața de zi cu zi, la nivelul lor - cei liberali. Acesta este motivul pentru care ne critică. Ei luptă pentru ei înșiși, nu împotriva noastră. Dar suntem un exemplu că o țară care se bazează pe valorile tradiționale, pe identitatea națională, pe tradiția creștinismului poate avea succes - uneori mai mult succes decât un guvern de stânga-liberal ”, a spus el, citează Fox News.

Vezi mai multe în video: