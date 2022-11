Viktor Orban, după apariţia cu fularul Ungariei Mari la gât: Fotbalul nu e politică...

Premierul ungar Viktor Orban a respins marţi acuzaţiile de revizionism formulate la adresa lui de România şi Ucraina după ce el a apărut la o partidă de fotbal dintre naţionalele Ungariei şi Greciei purtând un fular cu harta Ungariei Mari, care include teritorii ale ţărilor vecine Austria, Slovacia, Ucraina, România, Serbia şi Croaţia, relatează agenţia EFE.



Fotbalul nu este politică. Nu vedem ceva ce nu există. Selecţionata ungară este echipa tuturor maghiarilor, indiferent unde trăiesc, a scris Viktor Orban într-un scurt mesaj pe Facebook.



Ministerul Afacerilor Externe român a transmis luni ambasadorului Ungariei la Bucureşti dezaprobarea fermă faţă de gestul premierului Viktor Orban.



Potrivit unui comunicat emis de MAE, atitudinea oficialului ungar este în contrast evident cu atmosfera de deschidere şi relansare a dialogului bilateral manifestate cu ocazia recentelor consultări pe care ministrul român al Afacerilor Externe le-a avut la Budapesta, atât cu omologul ungar, cât şi cu premierul ungar.



MAE arată că orice manifestare de tip revizionist, indiferent de forma pe care o îmbracă, este inacceptabilă, contrară realităţilor actuale şi angajamentelor asumate în comun de România şi Ungaria de a construi o relaţie bilaterală în parametrii definitorii ai instrumentului de bază care guvernează relaţia bilaterală, anume Tratatul privind înţelegerea, cooperarea şi buna vecinătate între România şi Republica Ungaria, semnat la Timişoara, la 16 septembrie 1996 şi respectiv ai Parteneriatului Strategic, de la care, în acest an, se împlinesc două decenii



La rândul său, Ministerul de Externe ucrainean a anunţat marţi că îl va convoca pe ambasadorul ungar pentru a protesta faţă de gestul premierului Viktor Orban de a purta un fular pe care o parte din teritoriul Ucrainei apare în Ungaria, scrie Agerpres.

Chirieac, reacție după ce Viktor Orban a purtat un fular cu harta Ungariei Mari

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a publicat, luni, 21 noiembrie, pe contul său de Facebook imagini video în care apare purtând un fular cu harta stilizată a Ungariei Mari.

„Viktor Orban apare cu un fular pe care se regăsește harta Ungariei Mari. Cu alte cuvinte, dorește și Ardealul din România”, a spus Cătălina Buzoianu, luni după-amiază, la Antena 3. Analistul Bogdan Chirieac a fost întrebat ce mesaj vrea să transmită Viktor Orban.

„Viktor Orban încearcă să trezească un fior extremist, ultra-naționalist în Ungaria”, a spus Bogdan Chirieac. „Ungaria are probleme economice uriașe. Se pare că nu i-a priit sub nicio formă faptul că este agentul lui Putin în Uniunea Europeană, adică nu l-a crescut sub nicio formă, nici în ochii electoratului, și mai ales economic. Deci, este un gest sfidător, un gest absurd. De altfel, Viktor Orban este tot mai absurd în ultima vreme”, în opinia lui Bogdan Chirieac.

„Ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem e să animăm aceste curente ultra-naționaliste, extremiste”, a mai spus analistul.

Viktor Orbán se prezintă frecvent ca fiind nu doar liderul celor aproape 10 milioane de locuitori ai Ungariei, ci și al „milioanelor” de etnici maghiari care trăiesc în țările vecine și cărora guvernul său le-a acordat cetățenie și drept de vot. Respinge, însă, criticile potrivit cărora ar avea ambiții teritoriale asupra altor state.

