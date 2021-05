VIDEO: Fetiță din Gaza, discurs emoționant în fața dărâmăturilor. „Am doar zece ani!”

„Vedeți toate acestea?”, întreabă Nadine Abdel-Taif, arătând spre grămezile de moloz rezultate din explozii. „Ce vă așteptați să fac? Să repar eu? Am doar zece ani!”.

„Nici nu pot să gestionez situația. Vreau doar să devin doctor sau orice altceva pentru a-i ajuta pe ai mei, dar nu pot. Sunt doar un copil. Nici nu știu ce să zic”, mai spune copila. „Mi se face frică, dar nu chiar atât de mult. Aș face orice pentru oamenii mei, dar nu știu ce să fac, am doar zece ani”.

"I'm just ten...look at these children around me. Why would you send a missile to kill them?"



Allah's curse be on the wrongdoers. pic.twitter.com/l6xAr5MeVc