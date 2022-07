(Video) Donald Trump a mers împreună cu familia la înmormântarea fostei soții, Ivanka Trump

Donald Trump i-a adus un omagiu fostei sale soții, Ivanka, în cadrul ceremoniei funerare care a avut loc la Biserica Catolică Sf. Vincent Ferrer din Manhattan, în Upper East Side din New York.

Fostul președinte a asistat la înmormântare împreună cu actuala sa soție Melania și cu cei trei copii ai săi.

Ivana Trump’s funeral took place in Manhattan, New York and was attended by her family, including her ex-husband Donald Trump as well as friends from all over the world. Ivana died at age 73 on July 14 at her home in New York City. pic.twitter.com/NehnFVXDPF