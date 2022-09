Victorie pentru ucraineni. Armata a recucerit orașul Kupiansk - Foto/Video

Armata ucraineană a eliberat orașul Kupyansk din regiunea Harkov, ocupat până acum de invadatorii ruși, scrie nv.ua. Sâmbătă, 10 septembrie, această informație a fost confirmată de reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleg Nikolenko, prin postarea unei fotografii cu luptătorii Forțelor Armate ale Ucrainei, care țin în mâini steagul albastru și galben în apropierea clădirii Consiliului Local.

Ukrainian troops are advancing in eastern Ukraine, liberating more cities and villages. Their courage coupled with Western military support brings astonishing results. It’s crucial to keep sending arms to Ukraine. Defeating Russia on the battlefield means winning peace in Ukraine pic.twitter.com/Mkr18soUmb