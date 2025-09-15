Victor Negrescu și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte  al PES

Europarlamentarul român Victor Negrescu (PSD) și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte la nivel european al Partidului Socialiștilor Europeni (PES).

'Am participat, zilele acestea, la ședința conducerii Partidului Socialiștilor Europeni, desfășurată online, pentru a pregăti viitorul congres care va avea loc la Amsterdam. Alături de președintele PES, Stefan Lofven, am anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte la nivel european al PES. Este o mare responsabilitate și o onoare să pot reprezenta România și familia noastră politică la acest nivel', a scris Negrescu luni pe Facebook.

Politicianul social-democrat își bazează candidatura 'pe munca pe care am făcut-o împreună: promovarea valorilor europene, consolidarea rolului României în familia social-democrată și susținerea proiectelor care aduc beneficii reale pentru cetățeni'.



'Prin unitate și continuitate, putem face ca vocea social-democrată să fie și mai puternică în Europa', și-a exprimat convingerea politicianul social-democrat, care este și coordonator național PES activists România și vicepreședinte al Parlamentului European.



Următorul Congres PES va avea loc între 16 și 18 octombrie la Amsterdam. (Agerpres)

