Victor Ciutacu, la 51 de ani: Să terminăm cu psihoza. Ajunge. Profit de fiecare zi și trăiesc

Victor Ciutacu, realizatorul emisiunii ”Punctul Culminant” de la România TV, a împlinit astăzi vârsta de 51 de ani. Echipa DC News îi urează ”La Mulți Ani”, multă sănătate și o carieră cât mai îndelungată.

Contactat pentru a vedea cum a petrecut de ziua sa și ce gânduri îl încearcă la această vârstă, Victor Ciutacu a susținut că a petrecut în avans, atât pentru ziua sa cât și pentru faptul că s-au relaxat restricțiile legate de pandemia de Covid-19.

”Îmi trag sufletul, am petrecut în avans. Am petrecut în avans împreună cu prietenii. Am profitat de faptul că se deschide țara și împreună cu câțiva prieteni buni am petrecut. E bine că se relaxează restricțiile, să terminăm odată cu psihoza asta. Multe dintre restricții erau absolut aberante și nejustificate, dovadă că le-au putut ridica fără nicio problemă. Ajunge, destul au terorizat un popor un an și ceva. E mult. Lumea trebuie să mai și trăiască, trebuie să se mai și simtă bine, trebuie să mai și lucreze. Nu vorbim numai de distracție, hai la cârciumă și ne simțim bine, dar cârciumile alea au angajați, au cheltuieli de plătit, nu pot să stea închise la nesfârșit”, a povestit Victor Ciutacu.

Întrebat cum se simte la această vârstă și ce planuri de viitor are, Victor Ciutacu a răspuns:

”Nu am planuri de viitor. Trăiesc de pe azi pe mâine, nu am timp să îmi fac planuri pentru viitor și nici să mă apuc la vârsta aceasta. Profit de fiecare zi și trăiesc”, a mai declarat Victor Ciutacu în exclusivitate pentru DC News.

O carieră de succes în jurnalism

Victor Ciutacu s-a născut pe data de 15 mai 1970, la Sinaia. În 1989 s-a mutat la București pentru a studia la Universitatea Politehnica. Și-a început cariera ca jurnalist în 1993 la ziarul Meridian.

Ciutacu a mai lucrat la Curierul Național, ziarul Adevărul, dar a fost și redactor șef la Jurnalul Național. Ulterior, a moderat emisiunea ”Vorbe Grele”, transmisă la Antena 2 și Antena 3.

Din martie 2013, a început să lucreze pentru postul de televiziune România TV.

Victor Ciutacu este căsătorit și are un copil.