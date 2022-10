Vânzarea de mașini noi cu motoare pe benzină și motorină, interzisă din 2035 în UE. Cele deja în circulație vor putea fi vândute și folosite în continuare

Pentru a accelera procesul de trecere la vehicule electrice și reducerea emisiilor poluante, vânzarea mașinilor noi cu motoare pe combustie internă, cele mai cunoscute fiind cele ce funcționează cu benzină sau motorină, va fi interzisă în Uniunea Europeană (UE) din 2035, potrivit unui acord la care au ajuns recent Parlamentul și Consiliul European.

După cum apare într-un comunicat al Parlamentului European, negociatorii UE au ajuns la un acord cu reprezentanții statelor membre în legătură cu propunerea ca producătorii auto să reducă, până în 2035, cu 100% emisiile, adică, practic, să le elimine.



Asta înseamnă că, din 2035, va fi imposibilă vânzarea de noi autoturisme dotate cu motoare ce folosesc combustie internă pentru a funcționa, respectiv cu motoare pe benzină sau motorină. E de subliniat faptul că limitările se vor aplica doar la vânzarea de mașini noi, nu și la vânzarea celor uzate, produse înainte de 2035.



Astfel, și după 2035 vor putea fi folosite, vândute sau cumpărate mașini ce au motoare cu ardere internă, cumpărate înainte de acest termen. Practic, mașinile de acum și din următorii aproximativ 13 ani se vor putea folosi atâta timp cât sunt sigure în utilizare, chiar dacă nu au emisii zero.



Parlamentul European a introdus o metodologie pentru evaluarea și raportarea datelor privind emisiile de CO2 pe ciclul de viață complet al mașinilor și furgonetelor vândute pe piața UE.



Totodată, Comisia Europeană va trebui să publice, până la sfârșitul anului 2025, un raport pentru a evalua progresul către mobilitatea rutieră cu emisii zero. Raportul va acoperi impactul asupra consumatorilor și ocupării forței de muncă, progresul în eficiența energetică și accesibilitatea vehiculelor cu emisii zero și emisii reduse, precum și informații despre piața vehiculelor second-hand. Ulterior, raportul se publică la fiecare doi ani.



Comisia Europeană va monitoriza și va raporta anual decalajul dintre valorile limită de emisie și datele reale privind consumul de combustibil și energie, cu scopul de a ajusta, începând din 2030, media emisiilor de CO2 a producătorilor, scrie avocatnet.

Franța lansează prima sa mină de litiu: ”Va alimenta 700.000 de mașini electrice pe an”

Proiectul se află în mâinile Imerys, un grup transalpin aflat printre liderii mondiali din sector, și presupune construirea unei fabrici de extracție la Echassières, în centrul țării, unde mina Beauvoir este deja prezentă.

Studiile și carotajele prevăd prezența în profunzime a unor concentrații mari de hidroxid de litiu, în total un milion de tone cu un conținut între 0,9% și 1% de oxid, confirmând estimările Oficiului pentru Cercetări Geologice și Mine, care a inspectat zona încă din 2020.

Potrivit Europa Today, proiectul va necesita o investiție minimă de un miliard de euro, pe baza unui cost estimat de producere a litiului între 7 și 9 euro pe kilogram.

Imerys consideră noua mină ”foarte competitivă, în special pe piața europeană, și capabilă să garanteze o rentabilitate a investiției conform liniilor directoare ale grupului” (citește AICI).

