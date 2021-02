Valentine's Day 2021. Psihologul Leca spune secretul: TEST pentru partener înainte de căsătorie

Milioane de felicitări sunt trimise în această zi de îndrăgostiţi. În alte ţări, Valentine's Day este văzută ca ziua în care membrii familiei îşi arată dragostea unul faţă de celălalt, dar şi faţă de prieteni. Unele tradiţii includ şi cadouri pentru copii, iar altele dovezi de apreciere între prieteni.



Originea acestei sărbători a iubirii nu este nici astăzi clară, existând legende care îl au în centrul lor pe Sfântul Valentin. Nu se cunoaşte cum a evoluat obiceiul în timp, dar tradiţia modernă a apărut în special în Statele Unite.

„Dragostea este doar o noțiune din filme. Căsnicia se bazează pe un parteneriat social și economic”, a spus, pentru DCNews, psihologul Radu Leca, acesta vorbind și despre un „test” între parteneri, înainte de căsătorie.

După acea perioadă, „putem spune așa: am un partener extraordinar, lângă care am stat 24 de luni, și pe care l-am ajutat să-mi arate toate fețele lui. Și, da, la final am ales, m-am căsătorit!”