Val Vâlcu: Dacă Florin Cîțu a fost la ”Dineu cu proști”, poate merge și la Congres cu Ludovic Orban

”Am discutat și despre Congres. Am spus ceea ce spun din ianuarie! Și anume că, atunci când condițiile epidemiologice ne vor permite, vom demara procesul de alegeri în interiorul PNL”, a zis, luni, Ludovic Orban, președintele PNL.

Jurnalistul Val Vâlcu a făcut un comentariu despre Congresul PNL. Ce să mai aștepte Florin Cîțu condiții epidemiologice favorabile pentru desfășurarea Congresului PNL?! Se poate întâlni cu Ludovic Orban chiar și acum.

”Dacă Florin Cîțu a fost la ”Dineu cu proști”, poate merge și la Congres cu Ludovic Orban”, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

VEZI ȘI: CONGRES PNL. Ludovic Orban dezminte zvonurile

Premierul Florin Cîțu a fost sâmbătă la "Dineu cu proşti"

Premierul Florin Cîţu a afirmat sâmbătă seara, 15 mai 2021, la Teatrul Naţional Bucureşti, că românii au înţeles că singura soluţie de a ieşi din pandemie o reprezintă vaccinarea.

"Împreună am trecut printr-un an dificil, împreună am purtat mască, împreună am păstrat distanţarea socială, împreună ne-am vaccinat. Vreau să le mulţumesc (românilor, n.r.) că au înţeles. Avem o campanie de vaccinare care continuă şi astăzi avem un număr record de persoane vaccinate, 120.000 de persoane vaccinate. Campania continuă, românii au înţeles că singura soluţie de a ieşi din pandemie o reprezintă vaccinarea", a spus Florin Cîţu.



Premierul Florin Cîțu s-a declarat "foarte fericit" de participarea la spectacolul-pilot de la TNB şi a anunţat că de la 1 iunie urmează alte măsuri de relaxare.



"În această seară sunt foarte fericit să fiu la acest spectacol, eveniment-pilot, dar ştiţi foarte bine că de la 1 iunie vom da drumul la mai multe evenimente, cu anumite reglementări, dar începem. Începând de astăzi este primul pas din revenirea la normalitate, un pas important pe care România îl face şi cred că este prima ţară din Uniunea Europeană care face acest pas, datorită românilor. Românii au înţeles să se vaccineze", a spus Florin Cîţu.



Spectacolul-pilot cu piesa "Dineu cu proşti" de Francis Veber a avut loc sâmbătă seara, 15 mai 2021, la Teatrul Naţional Bucureşti.