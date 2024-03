Văduva lui Navalnîi a protestat împotriva lui Putin la Berlin. Chirieac: Face bine că nu se duce în Rusia

Mii de oameni s-au prezentat, de asemenea, la secțiile de vot din întreaga Rusie pentru a participa la ceea ce opoziția lui Putin a descris ca fiind un protest politic pașnic, dar simbolic împotriva realegerii lui Putin.

Kira Yarmysh, purtătoarea de cuvânt a lui Navalnîi, a postat imagini pe X cu Navalnaya stând la coadă în Berlin, unde rușii s-au înghesuit să voteze. Activiștii au declarat că unii oameni scandau "Yulia, Yulia", și aplaudau.

Cozi de oameni s-au format și la secțiile de vot din Moscova și Sankt Petersburg, la ora prânzului, când opoziția rusă a cerut oamenilor să-și anuleze colectiv voturile sau să voteze împotriva lui Putin.

Here she is: Yulia Navalnaya waiting in line to vote outside the Russian embassy in Berlin pic.twitter.com/0lrp6wBkjQ