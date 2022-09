Vaccinul antigripal a ajuns deja la medicii de familie şi în farmacii. Dr. Sandra Alexiu, AMFB: Sper să devină regulă, să nu ne mai fie ruşine în lume!

Gripa este o afecțiune virală sezonieră, cu o incidență ridicată în perioada sezonului rece. Contagiunea este foarte mare în cazul gripei, la fel și răspândirea acesteia, care se face foarte rapid. De aceea, este important să limitezi răspândirea gripei, iar acest lucru poate fi făcut prin vaccinarea antigripală. Din fericire, anul acesta, dozele de vaccin antigripal au ajuns în farmacii mai devreme ca niciodată şi urmează, în cursul zilei de mâine, şi în cabinetele medicilor de familie. .

"De mai bine de zece ani solicităm fără niciun succes până astăzi, să primim cu prioritate vaccinul gripal în cabinetele de medicina familiei. Am vorbit la pereți, indiferent cât și cu ce am argumentat. În acest an, în premieră, așa cum a promis, Ministerul Sănătăţii aduce vaccinul gripal înainte chiar ca monitorizarea săptămânală a circulației virusului să-nceapă, un lucru de neînchipuit până astăzi. Pacienții nu vor mai trebui să fugă disperați din farmacie în farmacie, să facă liste de așteptare sau să își ia din Bulgaria/Ungaria vaccinul. De astăzi, vaccinul este în DSP-uri și de mâine în cabinetele medicilor de familie. Este disponibil deja și în farmacii, iar în câteva zile va apărea și vaccinul cu administrare intranazală, pentru copii. Eu sper ca aceasta să devină regula și să nu fie numai o întâmplare. Și tot așa sper să crească acoperirea vaccinală, sa nu ne mai fie rușine în lume!" a scris pe Facebook Sandra Alexiu, Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov (AMFB).

Vaccinul antigripal este cel care ajută organismul să dezvolte anticorpi împotriva virusurilor gripale. Eficiența vaccinului atinge apogeul la două săptămâni după realizarea dozei, iar valabilitatea acestuia este de 6 luni de zile. Vaccinurile antigripale standard protejează împotriva a trei tulpini de virusuri gripale, de altfel și cel mai frecvent întâlnite. Există și vaccinuri tetravalente, care oferă protecție împotriva celor 2 tipuri de virus A (virus gripal H1N1 și H3N2), precum și împotriva virusului gripal B.

De ce să te vaccinezi împotriva gripei

Gripa este o infecție respiratorie acută, care poate duce la complicații grave, inclusiv deces. Mai mult decât atât, în fiecare sezon, se pot dezvolta tulpini noi de virusuri, asupra cărora vaccinul acționează eficient. Vaccinarea antigripală te poate proteja împotriva gripei sezoniere și te poate ajuta să dezvolți forme mai ușoare de gripă, aspect care devine foarte important pentru persoanele care au peste 60 de ani, copiii sau persoanele care suferă de comorbidități. Vaccinarea antigripală ajută la reducerea semnificativă a virusurilor antigripale. Dacă vrei să fii protejat împotriva gripei, vaccinul antigripal este una din cele mai eficiente soluții existente la ora actuală.

Când să te vaccinezi antigripal

Vaccinarea antigripală este recomandată înainte de începerea sezonului gripal, ca metodă de prevenție. În general, sezonul gripei începe din octombrie și se continuă până în luna mai. Vaccinându-te înainte de începerea sezonului, îi oferi atât corpului tău, cât și vaccinului, ocazia de a construi imunitatea pentru virus. Cum vaccinul începe să producă anticorpi la 2 săptămâni de la administrare, recomandarea este să te vaccinezi chiar cu 2 săptămâni înainte de debutul sezonului gripal, pentru a putea fi protejat la maxim. Desigur, poți face acest lucru imediat ce vaccinurile pentru sezonul gripal în curs sunt disponibile. Vaccinul antigripal este recomandat tuturor persoanelor, cu vârsta mai mare de 6 luni, cu atât mai mult persoanelor care au peste 65 de ani și au un risc crescut de a dezvolta complicații.

