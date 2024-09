Vacanță de coșmar pentru o româncă. Ce a pățit în Turcia pare că întrece orice imaginație: Așa sunt legile la ei! - foto

Citește și - Vacanță de coșmar. Români blocați pe feribot, din cauza fenomenelor meteo severe din Grecia

O româncă a plecat în Turcia cu scopul de a se relaxa și a avea o vacanță reușită, însă planurile sale au fost date peste cap, după ce a lăsat pe altcineva să îi conducă mașina, iar polițiștii turci i-au confiscat autovehiculul. Femeia a relatat cele întâmplate și pe internet, pe un grup de călătorii de pe Facebook, intitulat ”Vacante do it yourself”.

Ce s-a întâmplat

O româncă a mers cu mașina personală în Istanbul, dar în timpul unui control al Poliției, mașina a fost confiscată. Motivul arătat de polițiști a fost faptul că șoferul nu avea o procură de la proprietar, prin care i se dădea acordul să conducă mașina.

Mai mult, barierele de ordin lingivstic au complicat și mai mult situația. Românca nu i s-a spus locul în care i se va duce mașina și, atenție, nu a primit nici o dovadă scrisă a confiscării și nici indicații cu privire la cum ar putea recupera automobilul. Prin urmare, vacanța în Turcia s-a transformat într-un coșmar uriaș pentru româncă.

Spune că i-a fost ridicată mașina, fără nicio dovadă scrisă, deși a solicitat acest lucru

”Bună seara! Am nevoie de ajutor din partea celor care cunosc limba turcă. Ieri am ajuns în Istanbul cu mașina proprietate personală. Dar la volan se află altă persoană (eu fiind în dreapta șoferului).

La vama turcă ne-au verificat pe amândoi și ne-au lăsat să trecem, fără vreo altă observație. Aseară, am fost opriți de un echipaj de la poliția rutieră (noi fiind pe aceleași locuri în mașină) șoferul a fost amendat pentru că nu conducea cu procura de la proprietar.

Iar mie proprietarul mi-a fost ridicată mașina, fără nicio dovadă scrisă, deși am cerut expres să îmi dea. Cu cei de la poliție nu m-am putut înțelege decât foarte puțin, prin Google Translate. Pe scurt, mi-au spus că îmi ridică mașina, că nu îmi pot da nicio dovadă scrisă, că nu știu unde va fi dusă și nu îmi pot spune car va dura până o voi putea lua înapoi”, a scris româncă rămasă în Turcia, pe un grup de Facebook, denumit Vacante do it yourself.

Românca susține că nu a primit ajutor de la Consulat

Femeia a căutat disperată ajutor la Consulat, dar i s-a spus că „asta e legislația turcă”. Mai mult, a mai primit câteva numere de telefon ale unor translatori. Totodată, fost „certată că a îndrăznit să părăsească spațiul UE fără temele făcute”.

”Cei de la Consulat m-au băgat și mai tare în ceață. Prima oară mi-au zis că va fi amendat șoferul, dar și eu. Eu ar trebui să plătesc 20% din valoarea mașinii sau din tva-ul mașinii. A două oară, mi-au spus că dacă șoferul a achitat amenda, pot merge să iau mașina.

A treia oară, că procedura va dura vreo 2 săptămâni, timp în care va fi sesizat tribunalul (care și de ce?) Asta, în timp ce poliția nu e capabilă să vorbească uzual în engleză. Îmi spune prin Google Translate că mașina va fi dusă la Vama din Istanbul și că în câteva zile voi fi sunată de cei de la Vama. Singurele lucruri pe care le-au făcut cei de la poliție au fost să scrie amendă pentru șofer (achitată azi deja) și să îmi ia numele și numărul de telefon de Turcia, pentru a fi comunicat celor de la Vama”, a mai scris românca.

Întrebarea cheie care se pune

Internauții au reușit să o ajute cu câteva informații, mulți dintre ei spunând că au trecut prin situații asemănătoare. Întrebarea care se pune este dacă va reuși sau nu să părăsească Turcia fără mașina cu care a intrat la vamă. Unii internauți au spus că nu va putea. ”Turcia are legi extrem de stricte cu privire la terorism”, a spus o internaută.

”Azi, la aproape 24 de ore de la ridicarea mașinii, am reușit să aflu locația ei cu ajutorul aplicației de pe telefonul propriu. Încă nu știu cât va trebui să rămân în Turcia, ce amendă am eu de achitat (cea a șoferului e deja plătită), nu am niciun document eliberat de poliție și consulatul îmi da informații lapidare și contradictorii. În plus, nu știu dacă pot părăsi Turcia fără mașină, în condițiile în care figurez la vama că am intrat cu ea”, a mai scris românca.

