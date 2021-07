Vacanță în Italia cu final tragic. Tânăr român, ucis în mod absurd de ciobul unei chiuvete sparte. Cum a fost posibil

Moarte tragică, dar și ciudată, a unui adolescent român din Italia. Băiatul se afla într-un grup sanitar când, din motive încă neelucidate, o chiuvetă s-a desprins și s-a spart. Chiuveta s-a făcut țăndări, iar unul dintre cioburi i-a secționat o venă importantă de la picior. În ciuda eforturilor depuse de toți cei care i-au sărit în ajutor, tânărul s-a stins din viață. Acesta ar fi pierdut foarte mult sânge într-o perioadă scurtă de timp.

Băiatul avea 19 ani și locuia cu familia în Italia. În momentul accidentului erau cu toți în vacanţă, pe insula Polvese, potrivit presei italiene, citate de stiridiaspora.ro.

A încercat să se sprijine de chiuvetă

Tânărul ar fi folosit baia publică de lângă barul de pe plajă şi a încercat să se sprijine de chiuvetă, însă aceasta a cedat şi s-a spart în bucăţi. Un ciob i-a tăiat vena safenă de la un picior, iar sângele i s-a scurs repede din corp. El a fost descoperit de alți clienți ai barului.

„Am intrat în acea baie pentru că am auzit strigătele disperate ale unei femei, așa am văzut. Era la pământ într-o baltă de sânge, încă în viață și începea să leșine, lângă el se afla chiuveta spartă. Au sosit două fete, una dintre ele a spus că este asistentă medicală 118, știa ce să facă. Am apăsat puternic rana cu prosoape. Am acele imagini în ochi și mă gândesc la părinții care erau acolo și sperau că fiul lor va fi salvat.", a povestit unul dintre martori.

"La început nu am înțeles de unde provenea tot acel sânge pentru că rana era în spatele coapsei. Și am rămas cu el tot timpul, apăsând rana în așteptarea ajutorului. Părea infinită aşteptarea.", a mai relatat martorul.

Băiatul a murit în spitalul din Perugia duminică seara, în ciuda transfuziilor de sânge și încercărilor disperate ale medicilor de a-l salva. Tânărul ajunsese duminică la Isola Polvese pentru o călătorie cu mama sa, tatăl și sora mai mică. O vacanță care ar fi trebuit să fie plină de momente frumoase alături de cei dragi, s-a transformat într-o adevărată tragedie.

VEZI ȘI: Vacanță cu final tragic. Patru bărbați au murit împușcați după o dispută legată de șezlonguri