Va doborî România dronele care-i încalcă spațiul aerian? Anunțul lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a confirmat că România va doborî dronele care îi încalcă spațiul aerian. Anunțul acestuia vine după tensiunile apărute în spațiul public în ultimele două săptămâni, determinate de faptul că autoritățile din țara noastră au decis să nu doboare o dronă care a survolat zeci de minute spațiul aerian al României.

„Dacă este vorba despre drone, (n.r. este o abordare) activă. Dacă este vorba despre avioanele cu pilot, mai degrabă prudentă. Eu cred că ce s-a întâmplat cu avioanele care au survolat 12 minute spațiul baltic și reacția pe care au avut-o forțele NATO de acolo a fost una corectă, pentru a nu escalada o provocare care a venit din partea Rusiei.

Este o chestiune de a arăta determinare în fața unei potențiale agresiuni când vorbim despre drone. Când vorbim despre avioane cu pilot, e puțin mai complicat. Ca instinct, prefer să fiu mai prudent”, a declarat Nicușor Dan, într-un interviu Euronews.

Nicușor Dan: „Cetățenii trebuie să fie liniștiți”

Președintele României nu a vrut să detalieze un caz ipotetic în care un avion cu pilot încalcă spațiul aerian al României, spunând: „Nu vreau ca prin discuția asta să introducem chiar și mici nuanțe de panică pentru cetățenii din România. Pentru moment, mai puțin cele 12 minute din zona baltică, nu au existat, în perioada recentă, incursuni în spațiile aeriene ale țărilor NATO. Și asta este normalitatea care, sunt convins, că o să continue”.

Este evident că intenția Moscovei este de a provoca, pentru a ridica dubii, așa cum fac pe foarte multe alte teme, așa cum vor să amplifice tensiunile care sunt inerente în fiecare dintre societățile occidentale. Așa este și aici: vor să dezvolte neliniște în societățile astea, să dezvolte o neîncredere sau o oboseală față de ajutorul constant pe care Occidentul l-a dat Ucrainei.

Noi trebuie să spunem: țările noastre sunt în NATO, au mijloace suficiente de a se apăra. În orice situație-limită se vor apăra unele pe altele, iar cetățenii trebuie să fie liniștiți că nu se vor întâmpla lucruri deosebite în următoarea perioadă”, a mai punctat președintele.