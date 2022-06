Unul dintre bărbații uciși în Iași, de o șoferiță beată, era soțul unei cunoscute interprete de muzică populară: De astăzi viața mea nu va mai fi la fel…

Șapte muncitori au fost victimele șoferiței de 39 de ani din Iași, patru dintre aceștia decedând. Femeia, despre care s-a descoperit ulterior că ar fi avut o concentrație de alcool în sânge, se pare că avea o viteză de 160 de kilometri la oră, moment în care a pierdut controlul volanului și a intrat în echipa de muncitori care lucra pe marginea carosabilului. Acum se anchetează și dacă lucrarea a fost corespunzător semnalizată.

Șoferița este mamă a doi copii și tocmai trecuse printr-un divorț. Copiii au fost preluați acum de fostul soț al femeii. Se pare că aceasta a plecat de la locul accidentului în timpul anchetei și că a mers singură la secție, asta după ce a trecut prin mall.

Trei dintre cei patru morți se pare că au sfârșit în chinuri groaznice, după ce un recipient cu smoală încinsă s-a spart. Printre persoanele decedate, s-a numărat și soțul îndrăgitei interprete de muzică populară Biatrice Duca. Ea a transmis un mesaj emoționant după tragedia în care au pierit patru persoane.

”De astăzi viața mea nu va mai fi la fel… Am avut cel mai iubitor soț care ar fi putut exista vreodată, poate nici nu am meritat toată iubirea și devotamentul pe care ni le-a oferit mie și fiicei noastre. Azi, cu sufletul sfâșiat de durere, amândouă îi promitem că vom merge înainte și vom ajunge acolo unde știm că și-ar fi dorit să ne vadă. Noi am fost rațiunea lui de a trăi, acum el va fi cel pentru care noi vom merge înainte, înfruntându-ne durerea și dorul. Nu te vom uita niciodată și știm că ne vei veghea mereu de acolo de sus! Te vom iubi mereu!”, a scris artista pe Facebook.

Unul dintre muncitorii răniți are nevoie de sânge

Unul dintre muncitorii de la Citadin care au fost răniţi în accidentul rutier din noaptea de joi spre vineri, de o şoferiţă aflată sub influenţa alcoolului, are nevoie de sânge.



Purtătorul de cuvânt al Spitalului "Sf. Spiridon", dr. Diana Cimpoeşu, a declarat, sâmbătă, că una dintre victimele accidentului, un bărbat de 42 de ani, este internat în stare gravă la ATI. El urmează să fie operat din nou, motiv pentru care este nevoie de sânge.



”Este internat în continuare la Anestezie - Terapie Intensivă, intubat oro-traheal, ventilat mecanic, sedat, cu suport, stabil hemodinamic. Urmează o reevaluare pentru o posibilă leziune hepatică decelată intraoperator. Va mai trebui operat de Ortopedie pentru fractură de braţ. S-au mobilizat colegii lui de la Citadin pentru donarea de sânge, dar mai este în continuare nevoie de sânge intraoperator. Luni este binevenită şi dorită orice donare de sânge”, a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoeşu, conform Agerpres.

În cursul nopţii de joi spre vineri, cele şapte persoane se aflau la muncă şi reparau un canal de scurgere a apei pluviale de pe şoseaua Păcurari. În timpul lucrărilor, întreaga echipă a fost lovită în plin de o maşină condusă cu viteză de o femeie aflată sub influenţa alcoolului. Patru dintre cele şapte victime au murit pe loc, ceilalţi trei au fost transportaţi la spital.



Femeia care se afla la volanul maşinii a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost dusă la spital pentru prelevare de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Ea a fost reţinută iniţial pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

