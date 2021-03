Universitatea din Manchester a fost pusă la zid. Limbajul „incluziv” folosit pentru persoanele LGBTQ+

Universitatea din Manchester a lansat un nou ghid de „limbaj incluziv” pentru persoanele LGBTQ+, informează RT. Aceștia propun ca limbajul care poate identifica genurile feminin și masculin să fie înlocuit cu variante de genul „ei/ai lor”, iar substantivele „bărbat” și „femeie” să se înlocuiască cu „individ” și „persoană”. Schimbările propuse au atras mai multe critici decât aprecieri.

Una dintre schimbările controversate a fost aceea de a schimba cuvintele „mamă” și „tată” cu „părinte” sau „tutore”. Britanicii au numit aceste propuneri „nebunie curată și prostie”, „ridicol” și „nonsens”.

„Am fost mândră odată să fiu cetățean al acestui oraș progresiv. Asta trebuie să se oprească acum. Ne încalcă însăși existența noastră. Sunt mamă orice ar încerca să demonstreze acest sistem nebun”, s-a revoltat o femeie pe Tweeter.

Utter madness and stupidity

I’d like whatever wanker in the “equality, diversity and inclusion” team at Manchester University who decided that “someone is no longer suffering from cancer but living with cancer” to pop round to mine and say that. https://t.co/C9rvGZJ5nO