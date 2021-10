Universitatea cu performanţe de top în informatică şi inginerie, la nivel internațional

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă din nou poziţii foarte bune în clasamentul internaţional Times Higher Education (THE) pentru domeniile academice Inginerie (Engineering) şi Informatică/Calculatoare (Computer Science), dat publicităţii miercuri, 6 octombrie 2021.



În domeniul inginerie, UBB ocupă prima poziţie în ţară şi poziţia 501-600 la nivel internaţional (dintr-un număr total de 1188 universităţi incluse în clasament). Alte două universităţi din ţară sunt situate în intervalul 801-100, iar patru ocupă poziţia 1001+ la nivel internaţional.

Locurile ocupate de universitățile din România





În domeniul informatică/calculatoare (computer science), UBB ocupă prima poziţie în ţară (alături de Universitatea Politehnica din Timişoara) şi poziţia 601-800 la nivel internaţional (din 891 de universităţi incluse în ranking). În clasament sunt incluse patru universităţi din România, două în intervalul 601-800 şi două pe poziţia 801+ la nivel internaţional.



"UBB are cea mai mare facultate de informatică/şcoală doctorală de inteligenţă artificială din ţară şi mă bucur să văd reconfirmat ceea ce ştiam, şi anume că la UBB mărimea vine de asemenea cu prima performanţă în ţară. De asemenea, mă bucur să văd că investiţia din ultimii ani în inginerie & tehnologie (Şcoala academică/de ştiinţă de inginerie/tehnologie) pune UBB pe harta liderilor naţionali şi internaţionali în domeniu. Felicitări colegilor din aceste domenii!", declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Clasament de prestigiu la nivel internațional





Clasamentul britanic THE este unul dintre cele mai prestigioase şi comprehensive clasamente internaţionale ale universităţilor, sistemul de clasificare luând în analiză criterii complexe legate de predare, cercetare, relaţia cu mediul socio-economic şi internaţionalizare.



UBB este universitatea cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 440 de ani - 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 55.000 de oameni, din 11 localităţi şi 9 judeţe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de cinci ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor. În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate "world-class" (QS*****) din România, iar din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene "world-class/research-intensive".