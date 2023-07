Ungurii se organizează pe Facebook pentru a face cumpărăturile în România, din cauza penuriei de alimente și prețurilor mari din Ungaria

Fenomenul devine din ce în ce mai răspândit, ceea ce se vede cel mai bine în parcările centrelor comerciale din orașele din apropierea graniței. Conform paznicului unuia dintre magazine, se întâmplă uneori să fie mai multe mașini cu numere de înmatriculare maghiare decât românești. Turismul de cumpărături dincolo de graniță are loc în ciuda faptului că prețurile la alimente au crescut semnificativ în România în ultimele luni. O pagină de Facebook a fost deja lansată pentru a ajuta clienții care se mută în Carei.

La un magazin Lidl din Satu Mare, unul dintre vânzători a spus că destul de mulți oameni vin la ei din Ungaria pentru a face cumpărături. În parcarea magazinului erau două-trei mașini cu numere de înmatriculare maghiare și am intrat în discuție cu un bărbat mai în vârstă care stătea lângă unul dintre ele.

„Sunt fericit, e loc în rezervor, îl umplu, pentru că un litru de benzină costă aici 405 de forinți, pe când în Ungaria sunt 475 de forinți”, a spus un cetățean maghiar venit în România pentru a face cumpărături.

El a mai spus că a străbătut regiunea cu camionul de ani de zile, și are impresia că România este mai bogată decât Ungaria. În ultima perioadă, prețurile în Slovacia și chiar în Ucraina sunt mai mici decât în ​​Ungaria, iar acest lucru este valabil nu numai pentru alimente, ci și pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și multe alte lucruri. Acesta a fost întrebat care crede că este motivul acestui lucru, iar soția acestuia a răspuns că motivul este războiul.

La un alt magazin Lidl din Carei, trei mașini cu numere de înmatriculare maghiare erau parcate chiar și în ambuteiajul de duminică. Un gardian a spus că ei cumpără în principal alimente de bază, iar maghiarilor le place să vâneze produse cu reduceri, de exemplu, uleiul, făina și berea au fost reduse în ultimele zile și au cumpărat o cantitate semnificativă din acestea.

Un cuplu a reușit să-și facă cumpărăturile lunare mult mai ieftin, sărind peste graniță dintr-un sat din apropiere din Ungaria.

„Am venit din Nyírbogát, este a doua oară când facem cumpărături în România și merită. Am fost pentru prima dată acum trei săptămâni, cei doi copii au venit cu noi, apoi am plecat la Kaufland. Acum, însă, i-am lăsat pe copii acasă ca să ne uităm în jur și să facem calcule în pace. Am fost la Unicarm, acum mergem la Lidl și chiar la Penny”, spune bărbatul.

„Mâncarea pe care tocmai am cumpărat-o va fi suficientă pentru aproximativ o lună, poate nu chiar o lună, dar tot am economisit mult”, a calculat el. El a arătat, de asemenea, portbagajul, care era umplut în principal cu alimente de bază, făină, ulei, zahăr și produse lactate.

In urmă cu o lună, a fost lansată o pagină de Facebook, care încearcă să ghideze oamenii interesați să facă cumpărături în România. Administratorii țin evidența celor mai recente oferte din România și informează despre prețurile de bază. Site-ul oferă informații și despre hrana pentru animale de companie, unelte, chilipiruri, precum și despre gelaterii și pizzerii, potrivit Transtelex.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News