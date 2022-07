Una dintre cele mai grele afecţiuni ale tenului. Ioana Marinescu, Plush Bio: Protecţia solară trebuie construită

”Este esențial să fim conștiente, atunci când intrăm, de exemplu, în solar mult și abuziv, că da, arată foarte bine pielea bronzată pe moment, dar cu timpul se vede și pielea îmbătrânește și se ridează mai repede și se hiperpigmentează, iar hiperpigmentarea este probabil una dintre cele mai grele afecțiuni ale tenului de remediat”, a explicat Ioana Marinescu, fondatoarea PLUSH BIO la pastila de frumusețe.

”Cum introducem aceste produse destinate hiperpigmentării în rutina noastră zilnică sau le folosim zilnic, sunt folosite săptămânal?”, a întrebat gazda emisiunii, jurnalista Spectacola, Georgiana Ioniţă.

Cum construim protecția solară

”Retinoizii ar trebui folosiți cu o frecvență de o dată sau de două ori pe săptămână, în schimb, mie îmi place formula ”Be White”. E o cremă care are în compoziție și active japoneze pentru depigmentare, dar și active de sinteză. Ideea este că ”Be White” funcționează extrem, extrem de bine, eu îl folosesc în fiecare seară, o pompiță adăugată în crema de seară pe care o folosesc și pielea arată foarte, foarte bine după ce aplic. Este foarte important, de exemplu, ca protecția solară să fie dozată așa cum trebuie. Vă dau un exemplu. La o cantitate de cremă sau ser pe care îl folosim, protecția solară trebuie folosită de trei ori mai mult, adică într-o cantitate triplă.

Protecția solară, după ce am aplicat pe ten după ce am aplicat cantitatea de cremă, va trebui să fie aplicată pe tot tenul, inclusiv pe zona urechilor, pe zona gâtului progresiv. Primul strat îl aplicăm, îl întindem peste tot, pe zona perioculară e foarte important să fie protejată, zona urechilor de asemenea și zona gâtului. După ce am aplicat primul strat, îl continuăm pe al doilea, astfel, protecția solară trebuie construită”, a mai declarat Ioana Marinescu.

Produsul ce trebuie aplicat 365 de zile pe an, chiar și atunci când e frig

„Sunt câteva ingrediente esențiale pe care recomand să le folosim în cazul în care dorim să estompăm petele pigmentare sau să le facem să nu apară. A preveni este mult mai important decât a remedia ulterior. Cu siguranță, e mai ușor. Protecția solară este foarte importantă, trebuie aplicată 365 de zile pe an, chiar dacă este frig! Dacă tenul este predispus, ne putem hiperpigmenta și iarna. Se poate întâmpla și de la lumina de neon.

Câteva ingrediente care ar trebui să fie în rutina noastră: produsele pe bază de vitamina C, care ajută la luminozitatea tenului. Vitamina C este un antioxidant extrem de intens și interesant. Antioxidanții sunt prima armă cu care luptăm împotriva fotopigmentării. Acidul feluric, un alt antioxidant excepțional, care, într-o concentrație de 2 la sută, poate să lumineze tenul și să elimine hiperpigmentarea. Acesta nu ar trebui să lipsească, dacă dorim elasticitatea tenului, luminozitatea”, a spus Ioana Marinescu.

„Un alt ingredient demn de menționat este acidul azelaic, cunoscut ca fiind senzațional pentru depigmentare. Noi avem o formulă de acid azelaic combinat cu arbutin, un ingredient care ajută la luminozitate și depigmentare în proporții foarte mari”, a explicat Ioana Marinescu. Citește mai multe AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News