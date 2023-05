Un turc s-a speriat când a văzut că Erdoğan așteaptă în spatele lui pentru a vota / video viral

Președintele în exercițiu al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și-a exercitat dreptul la vot în orașul Istanbul.

Acesta a spus că „cel mai important lucru a fost că oamenii din zonele cu cutremure au putut să voteze. Prezentarea la vot este importantă pentru a arăta puterea democrației turcești. Dacă vrea Dumnezeu, va fi o zi calmă pentru binele democrației turcești.”

Partea amuzantă e că atunci când aștepta la secția de votare, un cetățean, care la rândul său se afla la coadă, nu a sesizat că în spatele lui se află chiar președintele Turciei. Reacția acestuia, atunci când a observat că la nici un metru de el este Recep Tayyip Erdoğan, a fost una de-a dreptul memorabilă. După ce în primă fază a părut foarte înspăimântat, ulterior bărbatul a părut că încearcă să îi explice ceva președintelui turc.

A voter was taken by surprise after noticing Türkiye’s President Erdogan standing right behind him at the polls as they waited to cast their votes during the country's presidential and parliamentary elections pic.twitter.com/afOZWJLHLK