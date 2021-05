BBC scrie că un român ar fi fost tratat ca un sclav, la o spălătorie auto din Marea Britanie. Bărbatul ar fi fost obligat să lucreze șapte zile pe săptămână și să doarmă în condiții inumane cu alte 11 persoane.

Procurorii susțin că românul a fost forțat la lucreze la spălătoria auto Shiny din Carlisle după ce a plătit unei companii 150 de euro pentru a-l aduce în Marea Britanie, în 2016.

Trei bărbați implicați, Sitar Ali (33 de ani), Defrim Paci (42 de ani) și Jetmir Paci (37 de ani) au plecat nevinovați.

În perioada ianuarie 2016 - iunie 2017, procurorii spun că cei trei bărbați menționați anterior ar fi solicitat angajaților să efectueze “muncă forțată sau obligatorie” la spălătoria lor auto. Totuși, ei au negat faptele.

Jurații și-au exprimat dorința de a viziona imaginile din timpul interogatoriilor, cu scopul de a observa limbajul corporal al inculpaților. Cei trei au fost eliberați pe cauțiune până la reînceperea procesului.

Sclavie sexuală în Anglia. 14 românce, obligate să se prostitueze

În luna martie a acestui an, Poliția Metropolitană din Londra a anunțat că 14 românce, obligate să se prostitueze, au fost salvate, conform The Independent. Patru bărbați și două femei au fost arestați sub suspiciunea unor infracțiuni de sclavie sexuală, trafic de persoane, controlul prostituției și spălare de bani.

Femeile se aflau la trei adrese din Harrow, iar la una dintre acestea funcționa un bordel clandestin. Reținerile au avut loc în urma unei operațiuni de amploare a autorităților britanice, care au colaborat cu omologii din România.

Sute de românce, obligate să se prostitueze în Marea Britanie

Nick Bland, inspector-șef interimar la Central Specialist, a avertizat că “sute” de femei sunt aduse în Marea Britanie, în fiecare an, împotriva voinței lor și obligate să-și vândă trupurile.

“Credem că există victime ale sclaviei moderne în fiecare cartier din Londra, iar lumea le poate întâlni în fiecare zi, fără să-și dea seama”, a afirmat acesta.