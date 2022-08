Un reputat cercetător a fotografiat o felie de salam și a spus că este o stea îndepărtată din Univers / foto

Un om de știință francez și-a cerut scuze după ce a postat pe Twitter o fotografie cu o felie de salam, susținând că este vorba despre o imagine a unei stele îndepărtate realizată de telescopul spațial James Webb, relatează CNN.

Étienne Klein, un fizician celebru și director al Comisiei pentru energii alternative și energie atomică din Franța, a distribuit săptămâna trecută pe Twitter imaginea unei felii de cârnat spaniol picant, lăudând "nivelul de detaliu" pe care îl oferea.

"Imagine a lui Proxima Centauri, cea mai apropiată stea de Soare, situată la 4,2 ani lumină de noi. A fost realizată de către telescopul spațial James Webb. Acest nivel de detaliu... O nouă lume este dezvăluită în fiecare zi", a transmis el duminică celor peste 91.000 de urmăritori ai săi.

