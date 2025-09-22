€ 5.0753
Data actualizării: 14:00 22 Sep 2025 | Data publicării: 13:57 22 Sep 2025

Un primar, acuzat că ar fi primit mită de 500.000 lei

Autor: Doinița Manic
bani-apele-romane_24047000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111
 

Un primar este acuzat că ar fi primit mită de 500.000 lei de la administratorul unei firme de construcţii.

Primarul comunei Mihălăşeni din judeţul Botoşani, Claudiu Daniel Chelariu, este acuzat de luare de mită în formă continuată, transmite Agerpres. Potrivit procurorilor anticorupţie, banii au fost primiți de către acesta de la administratorul unei firme de construcţii.

Conform unui comunicat emis, luni, de DNA, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 18 septembrie, faţă de primarul comunei Mihălăşeni, Claudiu Daniel Chelariu.

Primarul ar fi primit mită de 500.000 de lei



Acesta este acuzat că, în perioada aprilie 2024 - 2 aprilie 2025, ar fi pretins, cu titlu de mită, de la un administrator de societate comercială, în repetate rânduri, suma de 550.000 de lei, din care ar fi primit 500.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea plăţilor aferente unui contract de modernizare de drumuri.

Banii ar fi fost primiţi prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia inculpatului.

"Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte o serie de obligaţii între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar, să nu se deplaseze în sediul primăriei comunei Mihălăşeni şi să nu exercite desfăşoare/exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv cea de primar al comunei Mihălăşeni", au precizat procurorii DNA.

În cauză s-a dispus sechestru asigurător în limita sumei de 500.000 lei asupra unor bunuri imobile aparţinând primarului. 

