Un obiect misterios s-a ciocnit de Jupiter. Astronomii amatori au filmat impactul / video

Impactul a fost observat pentru prima dată de proiectele de observare astronomică OASES și PONCOTS din Okinawa la 1:45 am, ora standard a Japoniei, pe 29 august (16:45 UTC, 28 august). Într-o postare pe rețelele de socializare, au tras un semnal de alarmă și au lansat un mesaj care spunea: „Dacă ați observat Jupiter în aceeași oră, vă rugăm să verificați din nou datele de fotografiere, iar dacă observați un bliț, vă rugăm să îl raportați!“, conform IFL Science.

La scurt timp după, jurnalul planetar MASA a răspuns cu niște imagini care arată coliziunea dramatică.

„Când m-am trezit dimineața și am deschis X (Twitter), am văzut informații că s-a observat un fulger pe suprafața lui Jupiter. Când am verificat videoclipul de la ora corespunzătoare, am văzut un fulger”, a declarat persoana din spatele contului MASA Planetary Log pentru Space.com.

„Am fost foarte norocos să fotografiez acest fenomen când s-a întâmplat”, au adăugat ei.

În prezent, nu există informații despre cât de mare era obiectul, deși era în mod clar suficient de mare pentru a crea o flamă atât de mare.

Obiect misterios, ciocnit de Jupiter

Jupiter este frecvent afectat de obiecte cerești din cauza apropierii sale de centura de asteroizi a Sistemului Solar și a atracției gravitaționale masive care atrage obiectele care trec prin apropierea axei sale de rotație.

Un studiu din 2013 a sugerat că Jupiter este lovit de obiecte cu un diametru între 5 și 20 de metri (16,5 picioare și 65 de picioare) de aproximativ 12 până la 60 de ori în fiecare an. Obiectele mai mari de 100 de metri pot lovi Jupiter la fiecare câțiva ani. Rata de impact pe Jupiter e de aproximativ 10.000 de ori mai mare decât rata de impact a unor obiecte similare de pe Pământ.

Astronomii au surprins momentele de impact asupra gigantului gazos de câteva ori. Prima dată s-a întâmplat în 1994, când cometa Shoemaker-Levy 9 a intrat în coliziune cu gigantul gazos, făcând istorie ca prima observație directă a două corpuri care se ciocnesc în Sistemul Solar.

O coliziune deosebit de spectaculoasă a avut loc septembrie 2021.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">きのうのTLで知った木星の閃光、撮影したデータを確認してみたら写っていました。<br>…声が出ました(^^;<br>日本時間2023年8月29日1:45、世界時28日16:45です。<a href="https://t.co/UYhnvAmA63">https://t.co/UYhnvAmA63</a><a href="https://t.co/Y7nCHtJq4k">https://t.co/Y7nCHtJq4k</a> <a href="https://t.co/g0FerdyoVg">pic.twitter.com/g0FerdyoVg</a></p>— MASA Planetary Log (@MASA_06R) <a href="https://twitter.com/MASA_06R/status/1696613936534360293?ref_src=twsrc%5Etfw">August 29, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

