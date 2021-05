Un măr pe zi ține doctorul departe - MIT sau ADEVĂR? Medicul Vasi Rădulescu vine cu toate explicațiile

Un măr e un aliment bogat în nutrienți, vitamine, minerale, fibre și antioxidanți. Un măr mediu are cam 95 de calorii, 4,5 grame de fibre, 20 g carbohidrați, 9% din doza zilnică de vitamina C, cupru, potasiu și vitamina K. În afară de vitamina C cu rol antioxidant, este o sursă bună și de alți antioxidanți precum quercitină, epicatehină, acid cafeic, precizează medicul Vasi Rădulescu.

Potrivit acestuia, studiile arată că un consum regulat de mere ar putea fi asociat cu un risc mai mic de apariție a mai multor afecțiuni cronice, inclusiv boli de inimă. Un studiu efectuat la peste 20.000 de adulți a constatat că o dietă alcătuită din cantități mai mari de fructe (inclusiv mere) și legume, precum și carne albă, a fost legat de un risc mai mic de accident vascular cerebral. Acest lucru se poate datora prezenței flavonoidelor găsite în mere, care sunt compuși despre care s-a demonstrat că reduc inflamația și protejează sănătatea inimii.

Merele sunt, de asemenea, sursă de fibre solubile, care pot ajuta la reducerea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol, ambii factori de risc pentru boli de inimă, continuă medicul.

Potrivit unei analize a 41 de studii, consumul unei cantități mai mari de mere a fost asociat cu un risc scăzut de a dezvolta cancer pulmonar. Un alt studiu a observat rezultate similare, raportând că consumul crescut de mere era legat de un risc mai mic de cancer colorectal, a mai precizat Vasi Rădulescu.

Alte cercetări sugerează că o dietă bogată în fructe și legume ar putea proteja împotriva cancerului de stomac, colon, plămâni, cavitate bucală și esofag. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări pentru a evalua efectele potențiale anticancer ale merelor și pentru a determina dacă pot fi implicați alți factori.

Merele au și alte câteva beneficii pentru sănătate care ar putea ține medicului departe:

Ajută scăderea în greutate. Datorită conținutului lor de fibre, merele s-au dovedit a promova senzația de plenitudine, scad aportul de calorii și te ajută la pierderea în greutate.

Îmbunătesc sănătatea oaselor. Studiile efectuate pe oameni, animale și culturi celulare au descoperit că o cantitate mai mari de fructe ar putea fi asociată cu o densitate minerală osoasă crescută și cu un risc mai mic de osteoporoză.

Promovează funcția creierului. Studiile la animale sugerează că ele ar putea ajuta la reducerea stresului oxidativ, la prevenirea declinului mental și alte semne lente de îmbătrânire.

Protejează împotriva astmului. Studiile arată că un aport crescut de mere poate fi legat de un risc mai mic de astm

Reduce riscul de diabet. Potrivit unei analize de amploare, consumul unui măr pe zi a fost legat de un risc cu 28% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2, comparativ cu lipsa totală a acestui aliment din dietă

Consumul unui măr în fiecare zi este puțin probabil să îți dăuneze. Cu toate acestea, este posibil să provoace mai multe efecte secundare, în special, creșterea rapidă a aportului de fibre într-o perioadă scurtă de timp poate provoca simptome precum gaze, balonare și dureri de stomac. La fel ca alte fructe, merele conțin, de asemenea, o cantitate considerabilă de carbohidrați în fiecare porție. Deși aceasta nu este o problemă pentru majoritatea oamenilor, cei care urmează o dietă cu conținut scăzut de carbohidrați sau dietă ketogenică ar putea avea nevoie să-și modereze aportul, a scris Vasi Rădulescu pe drvasiradulescu.ro.