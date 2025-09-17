Un asteroid uriaș cât două stadioane de fotbal se apropie de Pământ pe 18 septembrie. Cum îl poți vedea live

Un asteroid de dimensiunea a două terenuri de fotbal, denumit 2025 FA22, va trece relativ aproape de Pământ joi, 18 septembrie 2025, potrivit oamenilor de știință.

Fenomenul este unul remarcabil, având loc, în medie, o dată la zece ani. Roca spațială va putea fi urmărită în direct printr-o transmisiune online organizată de Virtual Telescope Project din Italia, care va începe miercuri, 17 septembrie, la ora locală 23:00, conform Forbes.

Asteroidul 2025 FA22 va trece la o distanță de 523.000 de mile (842.000 km) de Terra, de două ori distanța medie dintre Pământ și Lună. O asemenea apropiere este considerată perfect sigură, dar extrem de rară pentru un obiect atât de mare.



„Deși este o apropiere absolut sigură, este totuși remarcabilă: o întâlnire similară are loc în medie o dată la 10 ani”, a explicat astronomul Gianluca Masi, coordonatorul proiectului Virtual Telescope, făcând referire la datele Centrului JPL pentru Studii NEO.

Asteroidul a fost descoperit în martie 2025 cu ajutorul telescopului Pan-STARRS 2. Inițial, calculele orbitale au ridicat temeri că 2025 FA22 ar putea lovi Pământul în anul 2089, motiv pentru care a fost inclus pe lista obiectelor cu potențial periculos a ESA. După observații suplimentare, orbita a fost recalculată, iar în mai 2025, asteroidul a fost eliminat de pe lista de riscuri.



Totuși, specialiștii avertizează că un obiect stâncos de asemenea dimensiuni, dacă ar intra în coliziune cu Pământul, ar putea produce un crater de 4 kilometri diametru, conform unui studiu realizat de Imperial College din Londra.



Cum poate fi observat asteroidul 2025 FA22

Între 18 și 22 septembrie, asteroidul va atinge magnitudinea 13,2, suficient de strălucitor pentru a fi vizibil prin telescoape amatoare de curte. Virtual Telescope Project va găzdui o sesiune specială de observație online pe 18 septembrie, la ora 03:00 UTC (22:00 EST, 17 septembrie), transmițând imagini live din Toscana, Italia, cu ajutorul telescoapelor robotizate.

Fenomenul cosmic va fi acompaniat de un adevărat spectacol pe cer. În dimineața de 18 septembrie, o lună delicată în formă de semilună va putea fi observată deasupra planetei Venus, cu steaua strălucitoare Regulus din constelația Leului în apropiere. Pe 19 septembrie, cele două puncte luminoase vor fi extrem de apropiate, înainte de răsăritul soarelui.



Totodată, în această perioadă, Jupiter și Saturn rămân vizibili cu ochiul liber, iar pe 21 septembrie, Saturn va fi în opoziție, moment în care strălucește cel mai intens. În aceeași zi are loc și luna nouă, care va aduce o eclipsă solară vizibilă doar în Noua Zeelandă, Antarctica și zona Pacificului de Sud-Vest.

Deși asteroidul 2025 FA22 nu prezintă niciun pericol pentru Pământ, apropierea sa reprezintă o ocazie rară și spectaculoasă pentru astronomi și pasionații de fenomene cerești. Cei interesați pot urmări transmisia live și pot asista la unul dintre acele evenimente cosmice care se întâmplă o dată la zece ani.

