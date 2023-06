Un deal prăbușit din Siberia ascunde secretele vieții de pe Pământ de acum 600.000 de ani. De ce Rusia ține închisă "poarta către lumea din adâncuri"

Un deal prăbușit din Siberia ar putea deține secretele despre cum era viața pe Pământ acum mai bine de 600.000 de ani, dar de la izbucnirea războiului din Ucraina pe 24 februarie 2022, situl a devenit în mare parte inaccesibil cercetătorilor occidentali.



"A fost o întrerupere uriașă pentru toată știința noastră și, de asemenea, cooperarea noastră de lungă durată cu instituțiile rusești", a declarat Thomas Opel, paleoclimatolog la Institutul Alfred Wegener din Germania, pentru Newsweek.

"Poarta către lumea din adâncuri"





Megaslumpul Batagay, cunoscut de localnici drept "poarta către lumea din adâncuri" a Siberiei, este cea mai mare alunecare de pământ înghețat de pe planetă, întinzându-se pe o suprafață de 80 de hectare.

"Când am venit prima oară aici și m-am uitat la această alunecare de teren uriașă a fost ceva uluitor. În timpul verii, când am fost prima dată acolo, puteai să vezi efectiv și să asculți cum se produceau schimbările. Era o picurare constantă de apă din gheața topită și bucăți uriașe de pământ înghețat care pur și simplu se desprindeau de peretele frontal și cădeau. Așa că puteai auzi realmente cum s-a schimbat acest loc în timp", a declarat Thomas Opel.

Cauza prăbușirii este neclară, dar cercetătorii cred că probabil a fost inițiată de defrișări și utilaje grele. Prin perturbarea straturilor izolatoare de vegetație de la suprafața denivelării, căldura a putut pătrunde adânc în sol, provocând dezghețarea permafrostului îngropat.

"Odată cu schimbările climatice, este mult mai probabil să se dezvolte astfel de caracteristici", a spus Opel.

Ce ascunde, de fapt, acest deal din Siberia





Deoarece acest permafrost are un conținut ridicat de gheață, expunerea acestuia la căldură a cauzat prăbușirea întregii structuri. Pe măsură ce mai multă gheață s-a topit, craterul a reușit să crească în ceea ce acum este descris ca un "megaslump".

Dinamica prăbușirii este fascinantă, s-a dezvoltat pe parcursul a doar șase decenii, dar ceea ce este deosebit de neobișnuit este întinderea vechiului pământ înghețat, cunoscut sub numele de permafrost, pe care a dezvăluit-o alunecarea de teren.

"Este prima dată când un îngheț de acea vârstă a fost cu adevărat datat undeva în Siberia. Când am primit rezultatele mostrele noastre, am fost atât de surprinși. Ne-am gândit "Oh, wow, asta este foarte vechi".",, a spus Opel.



Folosind două tehnici de cercetare, echipa a reușit să estimeze vârsta permafrostului la peste 600.000 de ani.



"Din mediul meu ca paleoclimatolog, acest lucru este cu adevărat interesant", a spus Opel.

"Deși nu este cu adevărat surprinzător faptul că există acest tip de permafrost vechi, de obicei este îngropat adânc în pământ și nu poți să ajungi la el. La acest site, putem preleva mostre din permafrost care s-a dezvoltat acum 600.000 de ani", a spus el.

Locul, inaccesibil pentru cercetătorii occidentali

"În cele din urmă, acesta se va retrage până când va ajunge la roca de bază și apoi nu va mai exista material bogat în gheață pe care să-l putem preleva. Dar nimeni nu știe când se va întâmpla asta. S-ar putea întâmpla peste 10 ani, 50 de ani sau 100 de ani", a mai spus paleoclimatologul.



Cu toate acestea, această resursă sensibilă la timp a devenit inaccesibilă pentru Opel și echipa sa.

"Inițial era planificat să mergem din nou acolo, dar apoi a avut loc războiul rusesc împotriva Ucrainei și acum totul este înghețat, iar relațiile oficiale cu instituțiile și cercetătorii ruși nu mai există cu adevărat", a spus Opel.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News