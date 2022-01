Un contrabandist s-a răsturnat cu maşina plină cu ţigări, în Maramureş

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Valea Vişeului au intervenit în cadrul unei acţiuni pe linia combaterii contrabandei cu ţigări şi au acordat primul ajutor unui maramureşean care s-a răsturnat cu maşina plină cu ţigări, pe dealul Hera din judeţul Maramureş.



Şoferul, care a fost transportat la spital şi a cărui stare de sănătate este bună, este cercetat pentru contrabandă, iar în continuare se desfăşoară cercetări sub directa supraveghere a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus.



Ieri, în jurul orei 20.00, în cadrul unei acţiuni organizate pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, politistii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Valea Vişeului au procedat la urmărirea unui autoturism înmatriculat în România, cu privire la care se deţineau date ca transporta ţigări de contrabandă.



Pe DN 18, între localităţile Petrova şi Rona de Sus, judeţul Maramureş, autoturismul în cauză a fost găsit răsturnat. Conducătorul auto, un cetăţean român, în vârstă de 36 de ani, domiciliat pe raza judeţului Maramureş, se afla in maşina răsturnată iar în interiorul autoturismului au fost descoperite 15 colete voluminoase cu ţigări.



Deşi şoferul a spus că nu are nevoie de îngrijiri medicale, poliţiştii de frontieră au solicitat prezenţa unei ambulanţe la faţa locului care l-a transportat la Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, pentru îngrijiri de specialitate.



În urma inventarierii coletelor din autoturismul în cauză, s-a constatat că acestea conţin 12.330 pachete ţigări cu inscripţia Duty-Free şi timbru Belarus, în valoare de peste 143.000 lei, cantitate ce a fost ridicată în vederea confiscării.



De asemenea, a fost anunţat un echipaj de la Poliţia Oraşului Vişeu de Sus care derulează cercetări cu privire la producerea accidentului.



Totodată, autoturismul în valoare de 100.000 lei urmează a fi indisponibilizat la sediul Poliţiei de Frontieră în vederea continuării cercetărilor, iar şoferul, care în urma consultului medical este în afara oricărui pericol, este cercetat acum de către poliţiştii de frontieră pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, conform Legii 86 din 2006 privind Codul Vamal al României.



În cauză poliţiştii de frontieră derulează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, la final urmând a fi luate măsurile legale ce se impun, informează Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News