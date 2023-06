Un bărbat și-a scos cei 20 de șerpi la plimbare în parc. Întâmplarea a stârnit serioase controverse în comunitate

Locuitorii dintr-un oraș scoțian au fost martorii unei situații mai puțin obișnuite, după ce un bărbat și-a scos la plimbare cei 20 de șerpi în parc. Unii oamenii s-au arătat revoltați pe rețelele sociale, în timp ce alte persoane i-au luat apărarea proprietarului.

Okay, make sure you're sitting down for this one.



Someone has been bringing their pet snakes into my local park. And the response from everyone is...that's fine? pic.twitter.com/ckdnRfqpBm